“No volem despertar-nos del somni”

El lleidatà Bernat Canut va deixar una empremta inesborrable en el Cadí la Seu durant les cinc temporades que el va dirigir, coincidint amb l’època més premiada del club, i ara ha fet el mateix en terres murcianes, amb l’única diferència que ho ha aconseguit en temps rècord. Va arribar l’estiu passat a l’Hozono Global Jairis després de guanyar Lliga i Copa a Suècia, i uns mesos després ha fet història conquerint la Copa de la Reina, la fita més important del club d’Alcantarilla i el més gran assoliment del tècnic altourgellenc.

“Ho vaig dir diumenge moltes vegades, si ara em desperto d’aquest somni em farà molta ràbia, però crec que ja som conscients que ha passat realment”, declarava ahir Canut a SEGRE, reconeixent que ni en els seus millors somnis no havia pensat en aquesta proesa, ja que el seu equip va ser capaç de guanyar, un rere l’altre, els tres primers classificats de la Lliga. “Sens dubte ha estat una gran sorpresa. Arribàvem en un bon moment i estàvem convençuts que competiríem contra el València en els quarts de final, però en cap moment no pensàvem que això s’allargaria a dissabte o a diumenge per jugar la final. A més, hem passat pel camí més difícil, guanyant el València, el Girona, que ara mateix és el líder de la Lliga, i a la final el campió de campions, que és Salamanca. Això ho fa encara més especial. Mare meua, no volem despertar-nos d’aquest somni!”, va exclamar.

Canut, que en el seu palmarès també destaca una medalla de plata conquerida en el Mundial amb la selecció espanyola sub-19 femenina, es va venjar en semifinals del Girona, club que va dirigir fa dos temporades després de deixar el Cadí i del qual va tenir una sortida “estranya”, com ell mateix reconeix. “Es tanca la ferida que encara estava oberta”, assegura, per afegir: “No va ser una sortida fàcil, més aviat estranya, malgrat que he de dir que en els últims mesos els seus representants s’han portat molt bé amb mi. Ja quan vam estar en la primera volta a Girona vam arreglar les coses i ara tinc una relació cordial amb ells.”

El tècnic de la Seu va revelar que seguirà en terres murcianes la temporada que ve. “Pràcticament està tancada la meua continuïtat. Tenia un 1+1 de contracte i m’agradaria seguir perquè és un projecte sòlid, que té ambició de créixer. No és gens fàcil trobar un lloc on confiïn en tu i et deixin fer. Ara hem guanyat, però hem tingut moments dolents durant l’any, derrotes dures com l’eliminació en els setzens de final de la EuroCup després de fer una fase inicial impol·luta, i aquests són els moments en què veus que el club et dona suport i confia en tu”, va explicar Canut, que no es va oblidar tampoc del seu Cadí. “Ha fet una segona volta molt bona i m’alegro que s’hagi escapat de la part baixa i continuï una temporada més a l’LF1, perquè és un club al qual tinc moltíssima estima”, va afirmar el tècnic.