La Volta arranca amb protagonisme lleidatà

La Volta a Catalunya va arrancar ahir l’edició 104 amb una etapa amb inici i final a Sant Feliu de Guíxols en la qual el lleidatà Jan Castellón (Alpicat, 2003) va ser un dels grans protagonistes com a part de la fuga. El lleidatà va ser elegit pel públic com el corredor més combatiu de la jornada després de ser un dels grans animadors de l’inici de l’etapa, en la qual es va imposar el britànic Matthew Brennan (Team Visma-Lease a Bike) en l’esprint.

Castellón (Team Caja Rural-RGA), que aquesta temporada està debutant com a professional i és un dels cinc catalans que disputen la Volta, va protagonitzar la primera escapada de la competició, amb José Luis Faura (Burgos Burpellet BH), Nicolás Alustiza i el polonès Danny van der Tuuk (Euskaltel-Euskadi).

Durant l’etapa, marcada per la pluja, els quatre escapats van tenir un bon ritme i Castellón es va imposar en els dos esprints intermedis, a Palafrugell (km 18,5) i la Bisbal d’Empordà (km 30,9), per la qual cosa es va emportar un total de sis punts de bonificació i va entrar en la terna del ciclista més combatiu del dia amb els seus tres companys de fuga. Així mateix, en la votació oberta a les xarxes durant l’etapa, Castellón va guanyar amb el 48,1 per cent dels vots i va pujar al podi després d’arribar a la meta per rebre el primer Premi a la Combativitat de la prova catalana.

Malgrat el bon paper dels escapats, a falta de poc més de 60 quilòmetres, el pilot els va neutralitzar abans que els equips dels favorits comencessin a posicionar-se en els llocs capdavanters buscant tenir ben situats els seus líders.

Va ser la UAE Emirates, que té a les seues files un dels favorits per emportar-se la ronda catalana, Juan Ayuso, qui va posar tensió en els últims quilòmetres, però no va sorprendre cap dels candidats a la classificació general i la victòria es va acabar definint en l’esprint, amb victòria del britànic de 19 anys Matthew Brennan, davant dels corredors de l’Alpecin-Deceuninck Kaden Groves i Tibor del Grosso.