Vernon guanya a Figueres i Brennan es manté líder

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El britànic Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) es va regalar una victòria a l’esprint en la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, de 177,3 quilòmetres entre Banyoles i Figueres, abans que els favorits posin a prova les seues forces a l’estació d’esquí de la Molina, al Pirineu, on avui els participants afrontaran el primer dels tres finals en altura de la prova.

En una jornada tranquil·la, el ciclista de Bedfort, que ja va guanyar una etapa de la ronda catalana el 2022 amb final a Vilanova i la Geltrú, va despuntar a la meta davant del també britànic Matthew Brennan (Team Visma), vencedor de la primera etapa, que manté un mallot de líder que molt probablement deixarà de vestir després de la primera etapa de muntanya, quan s’espera que els aspirants a lluitar per la general comencin a mostrar les seues cartes.

La pluja només va aparèixer en els primers quilòmetres del segon dia de la ronda catalana, la qual cosa van agrair els ciclistes després d’una primera etapa nerviosa pels xàfecs, que van deslluir l’espectacle. A Banyoles ja no va sortir per problemes gàstrics el vencedor del Giro el 2020 Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek).

La segona etapa, amb el coll Puig del Pení, de tercera categoria, i el coll de Sant Pere de Rodes, de primera, com a únics passos de muntanya lluny de meta, semblava reservada per als pocs velocistes presents a la Volta.

L’escapada del dia la van protagonitzar tres ciclistes d’equips convidats –Calum Johnston (Caja Rural), Diego Uriarte (Kern Pharma) i Danny van der Tuuk (Euskaltel)–, que van arribar a gaudir de gairebé tres minuts d’avantatge sobre el gran grup. Així, el pilot va endurir el ritme a la pujada al port de Sant Pere de Rodes i l’aventura va acabar a 71 quilòmetres de la meta.

Després de l’arribada a l’esprint que es va emportar Vernon, ciclistes cridats a lluitar per la general com l’eslovè Primo Roglic (Red Bull), Enric Mas (Movistar), Juan Ayuso (UAE) i Mikel Landa (Soudal-Quick Step), així com el colombià Egan Bernal (Ineos Grenadiers) i l’equatorià Richard Carapaz (EF), es mantenen en el grup del capdavant sotjant el líder Matthew Brennan.