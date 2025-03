Un lleidatà, rere els passos de Fernando Alonso

Iván Mateu Hernández (Lleida, 20-6-2010) comença a fer-se un nom en el món dels karts. Als seus 14 anys i després de només dos competint, està deixant mostres del seu talent i projecció fins al punt que acaba de debutar a la categoria sènior i s’ha classificat en segona posició en la primera prova de les cinc que componen el Campionat de Catalunya de kàrting disputada el cap de setmana passat al circuit d’Osona (Vic). Sorprèn més aquest gran resultat tenint en compte que s’acaba d’incorporar a l’equip Just Drive Racing i que amb prou feines va disposar d’una setmana per adaptar-se al kart i preparar la cursa. A més, va córrer amb pluja, una cosa que no havia experimentat encara.

“Sortia novè a la graella de sortida i vaig aconseguir remuntar fins al segon lloc en la primera volta. Durant la carrera vaig anar retallant distàncies amb el primer fins a acabar enganxat al seu kart”, explica l’Iván, que era el pilot més jove ja que la resta de rivals tenien quinze o més anys.

El jove pilot lleidatà, durant la cursa.

Alguna cosa li devien veure Belén García i Xavier Lloveras, pilots de Resistència que posseeixen l’equip Just Drive Racing i que estan al capdavant de l’Escola Catalana de Kàrting. “Quan vaig a un circuit nou en una hora o menys ja m’he après el recorregut i faig els temps dels millors. Crec que aquesta és la meua gran virtut, que llegeixo bé els circuits”, afirma l’Iván, l’afició del qual pel món del motor va començar quan només tenia tres anys, quan va anar per primera vegada a un kàrting. “Des d’aquell dia vaig tenir clar que el que jo volia ser de gran era pilot de carreres”, assegura. Durant els següents anys va freqüentar les pistes amb karts de lloguer i fent resultats increïbles davant de pilots de més edat i més experimentats. “Als 12 anys em van comprar el meu primer kart de competició i vaig fer els meus primers quilòmetres dins del món competitiu.” De seguida es va veure el potencial que tenia. I el primer gran salt el va experimentar l’any passat quan es va incorporar al CRG Team Racing, un equip italià de gran prestigi en el qual es van forjar pilots d’F1 com Verstappen, Hamilton, Hülkenberg o Rosberg.

“L’equip va acordar l’any passat preparar-me intensament per a la categoria sènior del Campionat d’Espanya d’aquest any”, explica l’Iván, que ha estat sota la tutela i supervisió esportiva de Pedro Segovia, aconseguint una gran evolució en el circuit de Zuera on guarda el seu kart. Els seus bons resultats van fer que el convidessin a realitzar tots els tests del Mundial i ara, el 2025, li arriba un any molt important. Però no podrà afrontar l’Estatal, ja que suposa un cost molt elevat i l’equip li posa tan sols l’estructura. Busca patrocinadors i sembla que l’Iván és una aposta segura.