La Marxa Popular del Segrià reunirà 1.050 persones diumenge

La Marxa Popular del Segrià, que organitza cada any l’Associació Atlètica Km0 Ponent i que s’ha convertit en una de les cites imprescindibles de l’esport salut, reunirà aquest diumenge una mica més de mil persones en l’edició número 16. “La idea és no passar de mil participants”, expliquen fonts de l’organització, “però veient que el ritme d’inscripcions era alt, al final hem optat per ampliar en 50 més”, afegeixen aquestes mateixes fonts.

Aquesta edició ofereix als participants tres rutes, de diferent dificultat, amb sortides totes des del campus de Cappont de la Universitat de Lleida. En aquesta ocasió es recupera la Xurra, el recorregut més llarg, de 28 quilòmetres i que arriba fins a Artesa de Lleida i que tindrà la sortida a les 8.00 hores. En aquest cas, els participants podran retallar-la a 24 si a algú se li fa especialment dura. Les altres dos seran la Calàndria, de 15 quilòmetres, amb sortida a les 8.30, i la Martinet, orientada a un públic més familiar i que surt a les 10.00, amb 11 quilòmetres de recorregut.

La Marxa Popular del Segrià va nàixer pensant en un públic que aprecia la pràctica esportiva com a salut, sostenible i amb l’objectiu de donar a conèixer el territori, així com la promoció de productes de quilòmetre zero i de qualitat. Els participants podran recollir els seus dorsals el dissabte dia 29, d’11.00 a 19.30.