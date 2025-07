Nova golejada i a semis

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

❘ barcelona ❘ El Barça femení va tornar a golejar ahir el Wolfsburg (6-1) a l’Estadi Johan Cruyff de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en el duel de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions Femenina, per posar-se en la seua ja tradicional cita amb les semifinals de la Champions, per setena vegada consecutiva, en un rècord inabastable per a altres clubs i en una festa que va fer oblidar la recent entrepussada en el clàssic. Les blaugranes jugaran les seues setenes semifinals de Champions de forma consecutiva, la vuitena en total, i intentaran passar una ronda més per jugar la que seria la cinquena final consecutiva. No hi va haver una 19a victòria en el clàssic però el Barça no va fallar ahir i serà en la seua clàssica cita amb les semis europees. I amb un insultant 10-2 en el global d’aquests quarts. El seu rival serà el Chelsea, que va eliminar el Manchester City al guanyar per 3-0 i remuntar un 0-2 de l’anada. L’altra semifinal la jugaran Arsenal i Lió.

Una pressió alta del Barça va permetre a les blaugranes recuperar una pilota, gràcies a Ewa Pajor, que Aitana Bonmatí va convertir en una gran passada per a Salma Paralluelo, que lliure de marca va poder anar avançant cap a Borbe i marcar l’1-0, de tir ras creuat imparable. Als 10 minuts, 100 de l’eliminatòria, el Barça segellava el pas a semifinals. Però no hi havia cap conformitat. Brugts va tirar de primeres però la saga alemanya, de cap, va aconseguir que la pilota se n’anés al travesser i a córner. La mateixa Esmee Brugts va tenir una altra ocasió poc després, de tret llunyà, però va ser Salma qui va tornar a marcar deu minuts després a passada, gran passada enrere, de la lateral neerlandesa. 2-0 i 70 minuts al davant. El Barça va tenir l’actitud necessària per deixar enrere el clàssic i per arribar de la millor manera a semis d’aquesta Champions femenina, disposades a defensar la doble corona que ostenten i que confien a tornar a posar-se a Lisboa. Tot i que encara queda un dur encreuament al davant. Esmee Brugts va fer el 3-0 abans del descans i, ja a la segona part, Claudia Pina va fer el 4-0 (62’). Estava tot resolt, faltava tan sols la incògnita de quina seria la diferència final entre els dos equips. En en una jugada aïllada, revisada pel VAR però sense veure una falta prèvia sobre Aitana, el Wolfsburg va marcar (4-1, 72’). Però el Barça no volia donar cap opció al seu rival i, malgrat que el global de l’eliminatòria era de 8-2, encara va fer més gran la ferida. De nou Claudia Pina i Mapi León van fer el 6-1 final. 10-2 en el global.

Romeu: “Seria injust dubtar d’aquest equip”

L’entrenador del Barcelona, Pere Romeu, va dir que “si dubtem d’aquest equip no seria res just, aquest equip està demostrant que és viu en tot, que continua jugant un molt bon futbol, amb resultats contundents. A la Champions no recordo 180 minuts de tanta contundència com aquests, davant d’un senyor equip de grans futbolistes que fa un molt bon futbol. Ara a preparar les semifinals i a intentar continuar classificant-nos”, va assegurar. Va afegir que “em quedo amb el fet que després de deixar l’eliminatòria bastant encarrilada amb l’1-4 en l’anada, avui s’hagi jugat de la manera en què s’ha jugat”, va celebrar el tècnic.