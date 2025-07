Primoz Roglic, nou líder

Publicat per SegreAgències Creat: Actualitzat:

El ciclista eslovè Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) va guanyar ahir la quarta etapa de la Volta a Catalunya, disputada entre Sant Vicenç de Castellet i Montserrat Mil·lenari sobre 188,7 quilòmetres, en un altre igualat pols amb Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) que aquesta vegada es va emportar el de Trbovlje, que es posa líder al tenir millors llocs que el barceloní, amb qui empata a temps (18:54:50).

La Volta està en un puny més que tancat, perquè els dos primers classificats estan empatats a temps i és la mitjana dels llocs de cada un el que fa que sigui Primoz Roglic qui surti líder de Montserrat, on la mil·lenària abadia va acollir un gran final d’etapa, amb una última pujada de gairebé 9 quilòmetres al 6,6 per cent de pendent mitjà.

Una igualtat que demostra com de forts estan tant Roglic com Ayuso. A la Molina, dimecres, van entrar tan junts que la photo-finish va ser necessària per donar el primer triomf en alt d’aquesta 104a edició de la ronda catalana a Ayuso, que es va posar líder. I aquesta vegada, a l’espectacular i màgica muntanya de Montserrat, va ser Roglic qui va guanyar, de forma una mica més clara i tirant del seu maig velocitat, per posar-se líder. Les carreteres lleidatanes van ser l’escenari de bona part d’aquesta quarta etapa. Després de deixar enrere Calaf, els ciclistes van creuar cap a terres lleidatanes passant per Torà i Biosca, al Solsonès. El pilot va continuar el seu recorregut ja a la Segarra cap a Guissona, circulant per Torrefeta, Bellveí, Tarroja i Cervera, per sortir per Ribera d’Ondara.

La cinquena etapa de la ronda catalana es disputa avui amb un recorregut de 172 km de Paüls a Amposta.