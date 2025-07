Marc Márquez lidera la primera jornada

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) va exercir de líder del Mundial a la pràctica oficial del Gran Premi de les Amèriques de MotoGP, que es va disputar ahir al circuit de COTA, en la qual el gran dels dos germans de Cervera va dominar amb solvència davant tots els seus rivals. Àlex Márquez, segon en el Mundial, va continuar mostrant un gran nivell, va arribar a marcar el millor temps i va finalitzar quart. Marc Márquez, que compta per victòries totes les seues participacions en l’actual temporada, va tenir una caiguda al matí, en la tanda lliure, cosa que no li va impedir ser el més ràpid a la pràctica oficial amb un temps de 2:02.929.

Totes les Ducati van aconseguir el pas a la segona classificació directa, encara que el doble campió del món italià de MotoGP, Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), ho va fer en la desena posició, amb les KTM de Jack Miller, Pedro Acosta i Maverick Viñales, i l’Honda de Joan Mir, també davant d’ell.

Bagnaia, malgrat que va acabar desè, va plantar cara a Marc al principi de la sessió. Abans del primer pas pels tallers, Àlex Márquez va aconseguir superar el seu germà per tot just 27 mil·lèsimes de segon al rodar en 2:13.384. Al final, el segon lloc va ser per a Fabio di Giannantonio. Tercer va ser Franco Morbidelli.