Laia Sellés obté el bronze en la prova individual sub-20

L’esquiadora de Lles de Cerdanya Laia Sellés Sánchez es va penjar la segona medalla en l’última prova de la Copa del Món de joves, categoria sub-20, que se celebra a Puy-Saint-Vincent (Alps francesos), aquesta vegada un bronze en la cursa individual després d’aconseguir una plata en els relleus mixtos dijous passat. Per la seua part, Aina Garreta Farrús, de la Pobla de Segur, va assolir en la mateixa cursa un gran cinquè lloc.

Sellés va donar una vegada més una lliçó magistral de punt d’honor i esperit de sacrifici, després que poc abans de començar la cursa estigués en dubte la seua participació a causa d’un fort refredat acompanyat de mal de cap. Però va poder més la seua professionalitat i afany competitiu i Laia, que va fer un temps de 1:15:03, només va poder ser superada per la xinesa Yuzhen Cidan (1:08:17), que va aconseguir l’or, i per la francesa Camille Maupoix (1:12:33), plata i líder de la classificació general d’aquesta Copa del Món.

L’altra esquiadora lleidatana, Aina Garreta, tampoc es trobava en les millors condicions per competir, però es va sobreposar a aquesta circumstància i va acabar al cinquè lloc. Garreta va fer un temps de 1:18:44 al remuntar posicions per acabar a la cinquena posició.

La pista estava composta per tres seccions costa amunt (A, B i C). La pujada A va ser la més llarga, amb un desnivell positiu de 400 metres. La va seguir una baixada més curta de 90 metres, amb neu i gel, i un descens accidentat. La pujada B va començar amb una secció de conversió, que va conduir a un últim segment recte costerut (+280 metres), seguit del tram de sender (+70 metres), una pujada llarga però constant fins a la part alta de la pista. El segon descens va començar suau, però aviat es va convertir en una secció de neu dura (-360 metres), la qual cosa va requerir que els competidors controlessin els esquís amb compte i estalviessin energia. En la pujada C, després de passar per la zona d’avituallament, es van enfrontar a +90 metres, un tram curt però intens en ziga-zaga que conduïa al descens final (-390 metres), que va començar ràpid i suau abans d’entrar en una petita zona boscosa, on la tècnica de l’esquí va ser crucial per mantenir la velocitat.

Avui es disputa la cursa vertical d’aquesta última prova de la Copa del Món de joves de skimo, on tornaran a ser Laia Sellés i Aina Garreta.