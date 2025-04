“És el partit més regular”

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Gerard Encuentra va lloar el joc desplegats pels seus jugadors en una victòria de gran valor i va afirmar que “si no és el partit més complet que hem fet, sí que és el més regular, aguantant bé els mals moments. Dono molt valor a guanyar fora de casa, que és molt difícil, i en aquesta pista, amb aquest ambient, encara més”.

El tècnic lleidatà es va mostrar molt content amb el treball, sobretot perquè “l’equip ha demostrat molt caràcter durant tot el partit. La posada en escena ha estat molt bona, amb molta energia i sabent on havíem d’atacar, amb les idees clares, i sabent com defensar”.

D’altra banda, va posar un especial èmfasi en el primer temps de l’encontre. “Hem sortit molt valents, amb confiança, barra i bona mentalitat. Els dos equips a la primera part del partit hem estat molt encertats des de la línia de tres i per a l’espectador era un partit molt maco”, va comentar.

Encuentra va deixar clares les claus de la victòria. “Hem estat molt regulars tot el partit, i això ens ha donat la victòria. Ells s’han posat un punt per sobre i ens podien entrar dubtes, però hem aguantat amb tres bones defenses i sense abaixar els braços. Hem guanyat el rebot, les assistències, hem circulat bé la pilota, trepitjant la pintura i defensant molt bé Alston”, va indicar l’entrenador. Va destacar la resiliència del grup i va afirmar: “L’equip treballa molt bé, els nois sempre volen encara que de vegades no ens arribi. Avui ha estat un punt de reivindicació; si treballem bé, hi ha recompenses. No hem aconseguit res, cal tocar amb els peus a terra.” Sobre la classificació va deixar clar que “fins que no sigui matemàtic no en vull saber res, penso en el dia a dia. Ara toca pensar en el Breogán”.

Els jugadors ho van celebrar a la grada

Deu minuts havien passat del final del partit. Amb l’afició local ja fora del Nou Congost, els jugadors de l’Hiopos Lleida van sortir de nou a la pista i van pujar fins a la zona on s’ubicaven els més de cent seguidors lleidatans, unint-se als càntics. Oriol Paulí i James Batemon van ser dels més actius en les celebracions.

El Girona guanya i sentencia el Corunya

El Girona, igual que l’Hiopos Lleida, va saldar el seu partit d’ahir amb victòria, encara que la seua va ser doble, ja que va guanyar el cuer Corunya a domicili. El conjunt gallec estava obligat a guanyar per agafar-se a les poques opcions que li quedaven de salvació, però va acabar sucumbint per 89-99, la qual cosa el deixa pràcticament sentenciat a tornar un any després de la LEB Or, ara Primera FEB. Un altre dels equips immersos en la lluita, l’Andorra, també va guanyar, en el seu cas a la pista del Múrcia per 79-85, i empata amb Lleida, Girona i Bilbao, aquest amb un partit menys, amb nou triomfs. En l’altre duel, el Tenerife es va imposar a Saragossa (89-93).