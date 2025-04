El vent mutila l’etapa reina, de la qual només es van córrer 24 km

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El ciclista nord-americà Quinn Simmons (Lidl-Trek) va guanyar ahir a l’esprint la sisena etapa de la 104a Volta a Catalunya, disputada amb sortida i arribada a Berga mutilada per la meteorologia. Els corredors es van negar a competir per culpa del fort vent en el recorregut alternatiu proposat per l’organització. Només es van disputar 24 quilòmetres, sense prendre els temps, per la qual cosa la victòria final es decideix avui a Barcelona entre Juan Ayuso i Primoz Roglic, separats per un segon. L’arribada prevista a Queralt es va suspendre a causa dels forts vents que hi ha aquest cap de setmana en gran part del territori català. Amb l’etapa ja començada, es va plantejar fer dos voltes a un circuit de 70 quilòmetres, però els favorits del pilot van pressionar perquè disminuís encara més el recorregut, i finalment van fer només una volta. Aquesta jornada que havia de ser de muntanya apareixia en el full de ruta com l’etapa reina, però les inclemències del temps van canviar els plans i a més es va generar una picabaralla entre molts corredors i l’organització de la Volta, amb el seu director general Rubèn Peris al capdavant. Un motiu important adduït pels ciclistes era que retardar més el començament de l’etapa portaria un altre retard en el trasllat del material de cada equip al lloc d’inici de la setena i última etapa, prevista per avui. Així que al final sí que es va donar la sortida, però durant el camí es va decidir que farien només una volta de 70 km. Al final, va ser una etapa retallada fins a tres vegades i que es va córrer gairebé tota neutralitzada. I no només això. Els últims cinc quilòmetres de la jornada tampoc es tindrien en compte per a la classificació general, només per lluitar pel triomf d’etapa.