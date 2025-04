El millor cros escolar, a Arbeca

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La flor i nata del cros escolar català es va donar cita ahir a les pistes municipals de l’estadi Ramon Bellmunt d’Arbeca amb la participació d’un total de 1.058 nens i nenes a la Final Nacional dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. La prova va comptar amb una destacada representació lleidatana en totes les categories aconseguint vint podis, repartits en vuit ors, set plates i cinc bronzes.

La competició va ser organitzada pel Consell Esportiu de les Garrigues, la Joventut Atlètica Arbeca, l’Escola d’Atletisme Arbeca-Garrigies, l’ajuntament d’Arbeca i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), al costat del Consell Català de l’Esport, i hi van col·laborar la Diputació i l’AFA de l’Escola d’Arbeca.

Les victòries lleidatanes van arribar de la mà de Lola Cavero (Xafatolls) en aleví femení any 2013, Alba Capell (CE Penedès) en aleví femení 2014, Jan Miquel Arilla (Club Atletisme Pobla de Segur) en aleví masculí 2014, David Seoane (CE Solsonès-Escola Arrels) en benjamí masculí 2016, Mar Woolley (CAPS) en cadet femení 2009 i Blanca Duran (Pedala.cat) en cadet femení 2010, a més de Sònia Sans (AA Xafatolls) en sènior femení i Rosamari Carulla (Altanwear) en veterans femení. Aquestes dos últimes van competir en categories que entren dins del model Esport Popular, que la UCEC està introduint com a novetat.

L’esdeveniment va comptar amb la presència, entre altres autoritats, del secretari general de l’Esport de la Generalitat, Abel Garcia, i del president de la UCEC, Jaume Domingo, així com del president de l’Agrupació Territorial dels Consells Esportius de Lleida i del Consell Esportiu de les Garrigues, Jordi Sarlé.

Abel Garcia, que havia estat president del Consell Esportiu del Bergadà, va dir estar “agraït per la invitació a una de les finals amb més solera. Jo ja hi havia participat com a president d’un consell esportiu i era una cita que no em volia perdre”.

El secretari general es va mostrar, en aquest sentit, “orgullós dels equips humans” que componen els consells esportius i va assenyalar també que “hem d’analitzar i redefinir models perquè quedin clares les competències. Catalunya té aquest cas singular de l’esport federat i l’esport escolar, però també cal repensar què fer amb la gent que no és ni federada ni escolar perquè ningú es planteja una societat saludable si no impulsem hàbits saludables entre la població”.

Per la seua part, Jaume Domingo va valorar la tasca dels consells esportius: “Està previst que uns 8.000 escolars participin aquest any a les Finals Nacionals. Estem fent un esport universal, sense exclusions i que vagi més enllà de la competició i l’alt rendiment.”