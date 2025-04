Jornada esportiva a Balaguer el dia 6 d’abril

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’Àrea d’Esports de la Paeria de Balaguer planeja una jornada per celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física i l’Esport, que té com a principal objectiu sensibilitzar la població sobre la necessitat de fer exercici i activitat física de manera habitual, com a prevenció i benefici per a la salut. Aquesta cita serà el proper 6 d’abril al parc de la Transsegre durant el matí. Les activitats que es podran practicar, al costat d’entitats esportives que contribueixen a promoure i impulsar aquesta jornada multiesportiva, són bàsquet, futbol sala, tenis taula, piragüisme, BTT, carrera d’orientació, vòlei, gimnàstica rítmica, natació, atletisme i una caminada popular.

També hi haurà la possibilitat de fer la Milla Urbana, la qual estarà oberta a tothom, amb diferents categories.