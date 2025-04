Els millors sub-13 se citen a l’Albert Costa

La trenta-cinquena edició del Torneig de Setmana Santa del Club Tennis Urgell, que des de ja fa 24 anys es coneix amb el nom de Trofeu Albert Costa en honor al millor tenista lleidatà de la història, tornarà a reunir aquest any les millors promeses sub-13 estatals, no en va està considerat com el Campionat d’Espanya oficiós de la categoria.

El quadre principal estarà compost en la seua totalitat per jugadors i jugadores que van participar l’any passat en l’Estatal que va acollir el CT Urgell. En el quadre masculí destaca la presència del vigent campió d’Espanya, el valencià Daniel Martins, així com Pablo Garrido, que va ser semifinalista i campió d’Aragó, i els barcelonins Tim Franco i Pablo Jiménez, campió i subcampió de Catalunya, respectivament.

Pel que respecta al quadre femení, ahir mateix es va confirmar la baixa de l’actual campiona d’Espanya sub-12 i una de les promeses més importants, la valenciana Edurne Tortajada-Ros, que disputarà en les mateixes dates dos tornejos Europeus. Sí que hi serà la balear Caterina López, semifinalista estatal de l’any passat i sis jugadores més que van arribar als vuitens de final del Campionat d’Espanya, entre les quals les barcelonines Victòria Meza i Anna Serafimovich, campiona i subcampiona de Catalunya, respectivament.

La competició arrancarà aquest cap de setmana amb la disputa de la fase prèvia en què estaran en joc quatre bitllets per al quadre final en els dos gèneres. Hi prendran part quatre lleidatans, Amadeu Piqué (CT Lleida), campió provincial, i Mario Justribó (CT Urgell) en nois, i Amaia Olomí (Sícoris Club) i Victòria Jara (CN Lleida), campiona i subcampiona provincials, respectivament. La fase final es disputarà de l’11 al 15 d’abril.

El torneig mantindrà el format de competició que va posar en pràctica l’any passat, anomenat round robin (sistema de lligueta per grups de quatre), que assegura a cada participant jugar un mínim de tres partits i no marxar després de perdre en la primera ronda, com passar en el sistema per rondes.

Albert Costa: “Tots els que són professionals han passat per aquí”

Albert Costa no va faltar a la presentació del trofeu que porta el seu nom i va reivindicar una vegada més la importància d’aquests tornejos de base. “Són on es formen els jugadors. Tots els espanyols que acaben sent professionals han passat per aquí, tant nois com noies, com Nadal o Alcaraz per citar-ne alguns. Cal posar-ho en valor”, va assenyalar el lleidatà. Per la seua part, el president de l’Urgell, Òscar Villaverde, va dir que “el Trofeu Albert Costa i el Tenis Europe, que continuarem organitzant, reafirmen la nostra aposta pel tenis de base de nivell”.