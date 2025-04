El CB Mollerussa, a un triomf d’ascendir a la Tercera FEB

El Club Bàsquet Mollerussa està a una victòria de convertir-se en nou equip de Tercera FEB, l’antiga Lliga EBA, la tercera categoria a nivell estatal. N’hi ha prou amb guanyar un dels tres partits que queden per acabar la fase regular, i el primer match ball el té aquest dissabte (18.15 hores) a la seua pista contra el CB Ipsi barceloní.

Seria el tercer ascens seguit en dos anys, ja que un el va aconseguir als despatxos. Després de recuperar la passada campanya la Copa Catalunya que havia perdut l’any anterior, el club va comprar a l’estiu una plaça a Supercopa, categoria en la qual s’ha passejat en aquest últim tram de Lliga. L’equip que dirigeix Marc Díaz porta encadenades onze victòries i es manté invicte en aquest 2025. “El canvi que ha fet l’equip ha estat absolut i ara tenim la sensació que no ens guanya ningú, però no ens podem confiar”, avisa el tècnic mollerussenc, que reconeix que no “ho esperàvem, sobretot perquè per Nadal estàvem amb set victòries i cinc derrotes. Veure ara que estem a un triomf d’ascendir et sorprèn, perquè fa tres mesos ni ens ho imaginàvem”.

El Mollerussa porta divuit triomfs en 23 jornades i avantatja en dos el Cornellà, per la qual cosa una victòria dissabte li asseguraria matemàticament la primera posició que dona l’ascens directe a la Tercera FEB, l’antiga EBA, una categoria en què no milita des de fa 20 temporades. Seria la tercera participació de l’equip del Pla d’Urgell en la tercera categoria estatal. Les dos anteriors van ser com a filial de l’aleshores Lleida Bàsquet, que estava a l’ACB, en les temporades 2001-02 i 2004-05, i en les dos va acabar descendint a la mateixa campanya.

Díaz, que ja va ascendir a EBA amb l’Alpicat, malgrat que no va arribar a debutar perquè va decidir fitxar aquell any pel Mollerussa, reconeix que el club té reptes ambiciosos. “L’objectiu era pujar a Tercera FEB, però el club no es marca aquesta categoria com a sostre. No diré que l’any que ve l’objectiu serà pujar tant sí com no, però si hi ha l’opció d’anar a Segona ho intentarem, però no és un objectiu immediat. Si jo soc l’entrenador no sortirem a salvar només la categoria”, va sentenciar Díaz.