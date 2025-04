Activitat física al carrer

Balaguer va celebrar ahir la quarta edició del Dia Mundial de l’Activitat Física i l’Esport, una jornada que va omplir el Parc de la Transsegre de públic i activitats esportives. L’objectiu de la iniciativa, organitzada per la Paeria amb la implicació de setze entitats, va ser promoure els hàbits de vida saludables i atansar l’exercici físic a tothom.

Una de les grans novetats va ser la recuperació de la Milla Urbana, que va tenir diverses proves adaptades a totes les franges d’edat.

Tàrrega també es va adherir al Dia Mundial marcat per l’elevada participació de la ciutadania i les entitats esportives locals. El Parc Esportiu, tant a l’exterior com en espais interiors, es va omplir d’activitats i públic fomentant la pràctica de l’esport i els hàbits saludables. La jornada va començar amb una caminada circular de 6 quilòmetres de recorregut per l’entorn natural de Tàrrega. Posteriorment, van tenir lloc classes dirigides de ioga, pilates i zumba alhora que es va desenvolupar una gimcana popular dirigida a joves a partir de primer d’ESO amb proves que van combinar futbol, rugbi, crossfit, voleibol, atletisme o bubbles. També hi va haver exhibicions i tallers d’un ampli ventall de disciplines esportives.