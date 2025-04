L’Alcoletge, campió

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’equip femení de veteranes de l’Associació Esportiva Alcoletge es va proclamar campió de la Lliga Femenina (+30) 2024/2025, competició organitzada per Minifutbol Catalunya i Lligues Lleida.

Malgrat haver patit una derrota (1-0) en l’últim partit disputat contra la UE Bordeta, les jugadores d’Alcoletge ja havien assegurat matemàticament el títol a falta d’una jornada per a la conclusió del campionat. El balanç final de l’equip mostra cinc victòries i una única derrota, demostrant gran solidesa i qualitat en aquesta segona edició de la competició regional.

Les esportistes han competit sota la direcció tècnica d’Oriol Gayà, que també dirigeix l’equip amateur masculí de la localitat.

L’ajuntament d’Alcoletge va voler felicitar tant les jugadores com el cos tècnic i el club per aquest èxit esportiu, destacant que representa no només una fita competitiva sinó també “un exemple de compromís, esforç i passió per l’esport femení”. Així mateix, el consistori va agrair el suport de l’afició i de totes les persones que han contribuït a aquesta destacada temporada.

L’Associació Esportiva Alcoletge ha experimentat un notable creixement en els últims anys, augmentant tant el nombre d’equips com enfortint la seua estructura com a institució esportiva.