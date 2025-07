Morbidelli es ‘cola’ en la batalla de Bagnaia i Márquez

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’italià Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) es va colar en la batalla pel millor temps de la pràctica oficial del Gran Premi de Qatar de MotoGP que van protagonitzar Francesco Pecco Bagnaia i Marc Márquez, que durant gairebé tota la sessió van ser els qui van manar a la taula de temps, fins que al final de la tanda va saltar la sorpresa i Morbidelli, amb 1:50.830, es va quedar a mil·lèsimes del rècord absolut de la categoria (1:50.789) que l’any passat va protagonitzar Jorge Martín, el vigent campió del món.

Martinator, ja recuperat de la lesió, era el focus d’atenció al Circuit Internacional de Losail, però els germans Márquez han començar el Mundial com a protagonistes i ho van plasmar en aquesta primera pràctica des de l’inici. El gran va liderar la primera mitja hora, gràcies a un temps d’1:51.810 que avantatjava en 0.160 el millor registre fet per Àlex. Tanmateix, l’actual líder del Mundial va respondre amb un 1:51.704 abans de veure’s la bandera groga per una caiguda del madrileny Augusto Fernández (Yamaha) quan traçava el revolt 4, havent perdut el control de la seua moto a la part davantera.

Tot va seguir sense més ensurts fins a l’anomenat time attack. El també italià Pecco Bagnaia (Ducati) va ser el primer a baixar d’1:51, concretament fent una marca d’1:50.975 en el seu pla de portar goma mitjana posterior. Amb aquesta mateixa estratègia de pneumàtics, Marc Márquez se li va atansar a 0.022 a la taula, si bé Morbidelli va corroborar després el domini de les Ducati. No en va, el del Pertamina Enduro VR46 va aconseguir un temps d’1:50.830 que ja ningú va superar, mantenint-se Bagnaia amb el segon millor temps davant de Marc, mentre que Àlex va acabar cinquè.

Amb el rellotge a zero, però estant encara amb la volta en procés, el francès Johann Zarco (Honda) va agafar l’últim lloc del top 10 que el posa directament en la Q2 sabatina. Això va deixar fora in extremis Àlex Rins (Yamaha), que haurà de córrer la Q1 amb els seus compatriotes Joan Mir (Honda), Raúl Fernández (Aprilia) i Augusto Fernández, i amb ells hi haurà el també espanyol Jorge Martín, a la recerca de positivitat.