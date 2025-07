El Lleida aspira a sumar un nou triomf alliberador

La plantilla del Lleida CF s’ha conjurat perquè el seu rendiment al terreny de joc pugui pal·liar, en part, el mal moment que viuen fora del camp, encara sense cobrar regularment des del gener. Per això, després de sumar el primer triomf amb Iñigo Idiakez a la banqueta, diumenge passat davant del Badalona Futur (0-1), l’equip lleidatà aspira a aconseguir avui (18.00/Lleida En Joc) una altra victòria per continuar alliberant-se i que significaria la primera d’aquest 2025 al Camp d’Esports, on els blaus porten quatre empats i dos derrotes, ambdós consecutives, des de l’arrancada de la segona volta.

El tècnic dels blaus, Iñigo Idiakez, no va amagar les seues “ganes de guanyar a casa, perquè encara no sé com se sent i la veritat és que crec que la mereixen tant els jugadors com l’afició, que ens ha estat animant durant aquest temps”. L’entrenador basc va reconèixer davant de la premsa que la situació d’impagaments “continua igual”, però també va admetre que “les victòries donen un altre ànim a l’equip i al club en general. Per això hem de centrar-nos en el futbol”.

En relació amb aquest fet, Idiakez també va donar importància al partit per “poder oblidar-nos del tot del descens”. I és que el conjunt blau té assegurat matemàticament que no baixarà de forma directa, però encara té una remota possibilitat de disputar el play-out. Ara mateix, el conjunt blau treu quatre punts a l’Andratx, que ocupa l’esmentat lloc en el grup 3, però com que és el millor dels cinc tretzens classificats, no disputaria la promoció, amb la qual cosa el Lleida té set punts de marge sobre l’equip que marca el play-out, l’Escobedo, del Grup 1.

No obstant i malgrat ser onzè, el conjunt blau sí que té a quatre punts el play-off d’ascens, al qual també aspira el València Mestalla, sisè i a un punt de la promoció després d’encadenar dos derrotes, cosa que el presenta com un oponent més exigent que el ja descendit Badalona Futur.

Idiakez, que compta amb l’única baixa de Neyder Lozano (pendent de proves per determinar l’abast de la seua lesió), va deixar molt clar que “no parlaré de play-off, l’únic objectiu és guanyar diumenge i després ja veurem com passem la setmana següent”.

Tota la jornada es disputa avui

Els nou partits de la jornada 31 es disputen avui, amb l’Europa defensant el liderat al camp de l’Olot (17.00), mentre que els seus perseguidors, Sant Andreu i Atlètic Balears, ambdós a tres punts, reben Terrassa (18.00) i Elx Il·licità (13.00), respectivament.