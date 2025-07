La Cursa de Balàfia reunirà 550 atletes en l’edició 43

Publicat per RUBÉN CARBONELL Creat: Actualitzat:

La Cursa Popular de Balàfia-Bonaventura Baldomà Rius, una de les cites més emblemàtiques i veteranes del calendari atlètic lleidatà, ha tornat a demostrar el seu poder de convocatòria i, a poc més de deu dies de celebrar-se, ja supera els 500 atletes inscrits. La cursa, que celebrarà l’edició número 43 el proper dia 27 i que tancarà la inscripció en 550 participants, es va presentar ahir al saló de plens de la Paeria, amb la presència de la tinenta d’alcalde Carme Valls; el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez; el director de la carrera i vicepresident de l’AVV de Balàfia, Toni Baró; la presidenta d’aquesta entitat, Jos Farreny i els regidors David Melé i Jordina Freixanet.

La Cursa Popular de Balàfia ofereix un ampli programa d’activitats, ja que a més de les dos distàncies clàssiques, de 5 i 10 quilòmetres, ofereix la possibilitat de fa una caminada de 5 quilòmetres, que organitzen Dona Balàfia; carreres infantils, així com una prova de tipus inclusiu, d’una distància de 300 metres amb alumnes de la Llar de Sant Josep. Un dels objectius d’aquesta edició és que sigui paritària i, en aquest sentit, els organitzadors van explicar que el 48 per cent de les inscripcions eren d’atletes femenines. L’any passat un 38 per cent dels participants van ser dones.

La jornada començarà les 9.55 amb un parlament en homenatge a Bonaventura Baldomà, un pioner de l’atletisme lleidatà i que va ser campió d’Espanya i de Catalunya de cros als anys cinquanta. La sortida de les carreres de 5 i 10 quilòmetres, així com la caminada, serà a les 10.00; la prova inclusiva a les 11.30 i les carreres infantils, a les 12.00. L’organització va a càrrec de l’AVV Balàfia, Dona Balàdia, XT Sport i la Paeria.

Jackson Quiñónez va destacar la gran quantitat de col·laboradors que té la cursa i la seua repercussió a la ciutat i va assenyalar que “dinamitza el barri, promociona la ciutat i fomenta la participació”. Toni Baró, per la seua part, va recordar que “és una de les carreres més antigues de la ciutat”, així com l’aportació d’“un centenar de voluntaris que hi col·laboren”.