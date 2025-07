El Mollerussa cau a Manresa i torna a mirar de reüll el descens

El Mollerussa s'ha quedat sense puntuar en la seva visita al Manresa i ha deixat escapar una gran oportunitat per deixar molt encarrilada la permanència a Tercera RFEF. El conjunt del Pla d'Urgell s'ha avançat només començar el partit, però l'equip local ha remuntat el marcador abans d'arribar al descans i s'ha endut la victòria tot i els esforços del Mollerussa.

Ara, l'equip que dirigeix Kiku Parcerisas baixa a la catorzena posició de la taula i, tot i que manté els sis punts de marge sobre el descens directe, que marca el Vilassar de Mar, només queda un per sobre del quart per la cua, el San Cristóbal, que també perdria la categoria pels descensos no compensats de Segona RFEF si no puja cap equip català del grup V de Tercera al play-off d'ascens.

El matí ha començat bé pels del Pla d'Urgell, ja que al minut 2 Roger Coll ha avançat al Mollerussa (0-1). Un gol que ha tingut una dedicatòria especial cap al màxim golejador de l'equip, Jofre Graells, que es va lesionar, aparentment de gravetat, en l'anterior partit a Mollerussa.

L'avantatge pels de Kiku Parcerisas ha durat poc més de 20 minuts, perquè passat l'equador de la primera meitat Xavier Samper ha igualat el marcador pels del Bages (1-1), que han completat la remuntada al minut 38 mitjançant un penal, convertit per Nil Garrido (2-1).

El Mollerussa ho ha intentat durant tota la segona meitat, especiament amb una clara ocasió de Miquel Graells a falta d'un quart d'hora. A més, ha protestat unes possibles mans a l'àrea del Manresa al minut 85, que podrien haver suposat un penal al seu favor però que l'àrbitre no ha assenyalat, arribant al final del partit sense més moviments al marcador.