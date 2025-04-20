FUTBOL
El play-off, en joc contra el líder Alabès
L’AEM necessita un punt per segellar-lo. En l’últim partit a casa de Lliga
L’AEM afronta avui (12.00/Lleida TV) l’últim partit de Lliga al Recasens, amb la necessitat de sumar un punt davant del líder, l’Alabès, per certificar la seua presència al play-off d’ascens. Abans de la penúltima jornada, el conjunt lleidatà treu sis punts al primer equip fora de la promoció, l’Osasuna, per la qual cosa també asseguraria matemàticament la promoció si el conjunt navarrès no guanya el Reial Madrid B o bé si el Cacereño perd al camp del Vila-real, en la jornada unificada d’avui a les 12.00.
Qui visita el Recasens és un Alabès que també s’està jugant el títol i, per tant, la plaça d’ascens directe. El conjunt blanc-i-blau treu un punt a l’Alhama, rival de l’AEM en l’última jornada, per la qual cosa una victòria combinada amb una derrota de l’equip murcià a Getafe també podria donar-li el títol de lliga al Recasens.
Malgrat la importància del xoc, el tècnic de les lleidatanes, Rubén López, va explicar que “el secret d’aquest equip és que afronta cada partit com una final. Anem a aquest partit com anem a qualsevol altre, motivades per intentar treure tres punts a casa i sense pensar en el que necessitem.” De fet, l’entrenador va destacar que “l’equip s’ha recuperat bé” de la derrota del cap de setmana passat a Albacete (1-0), destacant que “això ja no para i hem treballat per tirar el partit endavant” contra un Alabès que va qualificar com “el millor equip de la Lliga juntament amb l’Alhama”.
“És un equip molt ferm en defensa, que juga més directe que l’any passat i que a la part de dalt del camp té jugadores decisives. És un equip molt rocós i si té ocasions, et marca”, va explicar Rubén López, que va recalcar que “no hem de pensar que elles es juguen l’ascens, només com les podem danyar i com ens poden fer mal elles a nosaltres”. Més enllà de les baixes de llarga durada de Laura Fernández i Fati Gharbi, l’altra absència és la d’Abril Rodrigo, ja que Evelyn torna a la convocatòria després d’una lesió muscular.