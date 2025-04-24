BÀSQUET
Ponsarnau dirigirà la selecció B d’Espanya
Treballarà paral·lelament a la concentració de l’absoluta amb Sergio Scariolo
El tècnic lleidatà Jaume Ponsarnau, actualment al capdavant del Surne Bilbao Basket, serà l’encarregat de dirigir l’acabada de crear selecció B d’Espanya amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament dels joves jugadors com a pas previ al seu salt al combinat A. Aquest segon equip, que comptarà amb la supervisió del seleccionador Sergio Scariolo, treballarà, durant aquest pròxim estiu, paral·lelament a la concentració de la selecció absoluta a Madrid i Màlaga, durant la preparació per a l’Eurobasket 2025 de Xipre, Finlàndia, Polònia i Letònia.
Sergio Scariolo va admetre, en declaracions a la Federació Espanyola, la importància del projecte. “Es tracta d’un projecte molt important per a nosaltres. Volem que la selecció masculina tingui un segon equip que sigui considerat com l’equip tanc de l’absoluta”. I va afegir: “El tracte als seus jugadors serà bàsicament el mateix que en l’absoluta. Ambdós seleccions entrenaran a les mateixes instal·lacions i mantindran un intens contacte, amb l’estreta col·laboració dels seus respectius cossos tècnics.”
El tècnic italià va posar de relleu la figura de Ponsarnau, exentrenador ajudant de l’absoluta amb la qual va aconseguir l’or a l’Eurobasket 2015 i el bronze en els Jocs Olímpics 2016. “No només ha demostrat una gran capacitat per aconseguir resultats, sinó també a l’hora de formar els joves i millorar els seus jugadors”, va afirmar Scariolo.
Porta el Bilbao al primer títol de la seua història
El Surne Bilbao Basket es va proclamar ahir campió de la FIBA Europe Cup malgrat la derrota (84-82) en el partit de tornada de la final contra el PAOK a Salònica. L’equip dirigit per Jaume Ponsarnau va alçar el primer títol internacional de la seua història, en la temporada del seu 25 aniversari, fent bo el 72-65 que va aconseguir fa una setmana a Miribilla.
Els bascos van dominar el primer temps, amb un 39-49 al descans, però en el tercer quart l’equip grec va tornar el parcial per deixar un tram final de molta tensió. Els homes de negre van aguantar la pressió del pavelló i el setge del PAOK, que en algun moment de l’últim període va arribar a donar la volta a l’eliminatòria. En un duel de parcials a favor i en contra, intercanvi de cops, Pantzar (17 punts i elegit MVP de la final), Frey (17), De Ridder i Gielo van ser els jugadors més destacats.El Bilbao Basket es converteix així al primer equip espanyol a inscriure el seu nom en el palmarès de la FIBA Europe Cup, el seu primer trofeu en una aventura continental on fins ara destacava la disputa dels quarts de final de l’Eurolliga 2011-2012 que el van portar a enfrontar-se al CSKA de Moscou.