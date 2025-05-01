MOTOCICLISME
El millor enduro del món desembarca a Oliana
Acull des de demà la segona cita del Mundial amb 150 participants
Oliana serà des de demà i fins diumenge el centre neuràlgic del millor enduro del món amb la disputa de la segona prova puntuable per al Mundial de la disciplina, que reunirà uns 150 pilots, entre els quals els millors especialistes. Serà la quarta vegada que el Moto Club Segre organitzi una prova del Campionat del Món de l’especialitat. La primera va ser el 1991 i va tenir lloc a Oliana, una prova que va organitzar conjuntament amb la Federació Catalana, mentre que les dos següents van ser en 1999 i el 2011, amb Ponts com a punt neuràlgic. L’última cita mundialista a la província va tenir lloc a Solsona el 2014.
El cartell de luxe l’encapçala el barceloní Josep García, cinc vegades campió del món de l’especialitat i que actualment ocupa la segona posició scratch, darrere del francès Zachary Pichon, que l’avantatja en dos punts. També destaca la presència de l’italià Andrea Verona, tercer classificat, i el belga Antoine Magain, sense oblidar el lleidatà Jaume Betriu, que afrontarà a casa la seua última prova mundialista, ja que només se centrarà en carreres de l’Estatal després de ser nomenat nou seleccionador espanyol d’enduro.
El Gran Premi d’Espanya comptarà amb les categories habituals del certamen, E1, E2, E3 i general Scratch, així com Júnior i Open, que estarà oberta a pilots no professionals. A més, la cita serà puntuable també per al Campionat d’Espanya de totes les categories.
La competició arrancarà demà divendres amb la disputa de l’espectacular Supertest, previst a les 17.30 hores a l’avinguda Barcelona i que dirimirà l’ordre de sortida de dissabte.
Els corredors hauran de completar tant dissabte com diumenge un circuit d’uns 60 quilòmetres per les poblacions del voltant d’Oliana, entre les quals Bassella i Peramola, i hi hauran de fer tres voltes. Es trobaran un traçat exigent, amb zones extremes, test de cros i d’enduro.
Ahir, els pilots que formen part de l’equip WP Eric Augé, d’Oliana, entre els quals hi havia Jaume Betriu, van visitar l’Institut Escola de la localitat de l’Alt Urgell amb la finalitat d’atansar als més joves el món del motociclisme off road.