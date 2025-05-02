Idiakez: "No hem rebut resposta de Pereira"
El tècnic del Lleida reconeix que "vam tenir dubtes" sobre si podrien viatjar a Andratx per jugar l’últim partit de Lliga i admet que ho faran "amb el mínim"
L’entrenador del Lleida CF, Iñigo Idiakez, ha apel·lat a l’orgull de l’equip abans d’afrontar l’última jornada de Lliga a Andratx, un partit en el qual cap dels dos equips es juguen res però que pot ser l’últim de la història del Lleida CF. "Viatjarem, que és l’important perquè també teníem els nostres dubtes i la nostra motivació és mantenir l’orgull de defensar aquest escut", ha sentenciat l’entrenador basc, que també ha deixat clar que "no hem rebut cap resposta" per part del president, Luis Pereira, després de la protesta de l’equip sobre la gespa de diumenge passat.
De fet, l’entrenador ha reiterat una vegada més que, davant de la situació d’impagaments, "la setmana és complicada, no et mentiré. La situació del club és exactament la mateixa" i per això també ha apuntat que "viatjarem amb els mínims", deixant en dubte si es desplaçarà tot el staff i fins i tot si es completarà la convocatòria.
Malgrat els dubtes que planen en l’entorn del club, Idiakez ha volgut enviar un missatge d’optimisme: "El que sí que sé és que el club està treballant avui molt per aconseguir uns inversors perquè l’any que ve estiguem en aquesta categoria i es comencin a fer bé les coses. Fins allà puc llegir".
A més, el basc ha admès la dificultat per motivar la plantilla per viure un duel en el qual no es juga res, ja sense opcions d’arribar al play off i amb la salvació assegurada. "L’hi deixaré ben clar als jugadors, volem defensar l’escut amb magnificència i no permetré que fem el ridícul en cap costat", va dir, afegint que "no tenim res a guanyar ni res a perdre, però sí que ens juguem l’orgull i això és molt important. No m’agradaria acabar al lloc de play out, vull acabar el més amunt possible ja que no hem assolit l’objectiu que volíem".
L’entrenador també ha volgut posar de relleu el canvi experimentat per l’equip en les últimes setmanes: "Porto dient ja un temps que durant l’últim mes s’ha vist ja un equip diferent, amb un treball fet per darrere, i a mi m’agradaria que es continués veient".
Sobre l’Andratx, rival de diumenge, el tècnic va advertir de la dificultat del partit: "És un partit molt complicat en herba artificial. En segona volta tenen nombres de play off. Ens el posaran molt difícil". De fet, va reconèixer que "serça el típic partit en herba artificial amb un equip dur, que sap el que juga. A nosaltres ens agrada més jugar contra els filials, contra gent que vol jugar més a futbol, en el nostre camp, amb l’espectacle de camp que tenim, amb l’herba com la tenim... És un partit per arremangar-te, per lluitar, per donar la cara durant 95 minuts."