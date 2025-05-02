Mundial de Clubs 2025: Europa mana en els pronòstics
L’interès en aquesta competició és màxim i arriba a tota l’estructura futbolística mundial, en la qual no falten les plataformes de pronòstics esportius
L’estiu de 2025 té un al·licient especial per als aficionats al futbol. Per primera vegada en la història d’aquest esport se celebra un Mundial de Clubs amb 32 representants de tots els continents. El guanyador serà proclamat com el primer campió d’aquest nou format. L’interès en aquesta competició és màxim i arriba a tota l’estructura futbolística mundial, en la qual no falten les plataformes de pronòstics esportius, que al seu torn es converteixen en el millor termòmetre per mesurar les possibilitats de cadascun dels equips, especialment dels europeus que es postulen com els grans favorits. D’aquesta manera, tota casa d’apostes esportives del món ha posat en lliça les expectatives ofertes pels seus experts, que es converteixen en quotes ja disponibles per als usuaris. Si bé els valors poden anar canviant a mesura que acaben a Europa les lligues domèstiques i els tornejos continentals o es coneixen informacions sobre fitxatges o lesions; aquest tipus d’anàlisi resulta molt significativa.
Qui és el principal favorit a poc més d’un mes per a l’inici de la competició? Europa mana de forma molt clara en les previsions, fins el punt que entre el primer i el novè classificat en el rànquing d’aspirants només es veuen equips del vell continent. N’hi ha tres que lideren els pronòstics i tots ells tenen un denominador comú: no s’han classificat per a les semifinals de la Champions League. El desgast físic és clau en les possibilitats dels participants; i els equips que arriben lluny en aquesta competició troben moltes més dificultats per reposar-se. Una dada, la final de la Champions se celebra el 31 de maig, quinze dies abans de l’inici del Mundial.
Favorits en el Mundial, sense opcions a la Champions
En aquest context, no resulta estrany veure com Manchester City, Real Madrid i Bayern de Munic són, per aquest ordre, els principals favorits al títol del Mundial de Clubs 2025. La diferència de quotes és reduïda, ja que aquestes se situen entre 4.50 i 6.00 punts en la majoria de cases. El City, eliminat aviat tant a Europa com en la baralla per la Premier, tindria a favor seu la condició física. En plataformes com apuestaes.tv es podrà seguir les actualitzacions dels llocs que ofereixen aquest tipus de pronòstics.
Al següent esglaó de favorits hi hauria Chelsea, Inter de Milà i PSG. Italians i francesos, per exemple, es van classificar per a les semifinals de la Champions. És cridanera la situació del conjunt parisenc, que no està entre els principals candidats malgrat haver desenvolupat un dels millors jocs de la temporada. El valor d’aquests triomfs oscil·la entre 11 i 14 punts. Atlètic, Juventus i Borussia Dortmund completen la candidatura europea al títol, juntament amb Benfica i RB Salzburg que apareixen més a baix. El 13 de juliol es disputa la final a l’estadi MetLife de Nova Jersey, que un any més tard acollirà la final de la Copa del Món.
Crida l’atenció l’absència d’Arsenal i FC Barcelona, semifinalistes de la Lliga de Campions. El motiu és que el barem per decidir quins clubs participen en el torneig no té en compte els resultats en la temporada 24-25.