El Torneig Miquel Vidal Benjamí S9 celebra una exitosa 18a edició a Lleida
El CF Calafell s'emporta la Fase Or i l'Atlètic Segre la Fase Plata en una jornada plena de futbol formatiu, habilitats i valors esportius al Municipal de la Bordeta
El futbol base va viure aquest dijous una gran festa amb la celebració de la XVIII edició del Torneig Miquel Vidal Benjamí S9, organitzat al Municipal de la Bordeta, a Lleida. Un total de 16 equips, alguns d'ells d'altres províncies, van omplir de futbol, emoció i valors esportius els tres camps habilitats —dos a l’interior i un a l’exterior— on també es va celebrar un animat concurs d’habilitats per equips.
En una jornada plena de bon ambient i gran nivell competitiu, el CF Calafell es va proclamar campió de la Fase Or, mentre que l'Atlètic Segre es va endur el títol de la Fase Plata. Famílies, entrenadors i aficionats van omplir les grades i van convertir el torneig en una autèntica celebració del futbol formatiu.
L’esdeveniment va ser també un emotiu homenatge a Miquel Vidal, president honorífic del club i figura molt estimada al barri, a qui el torneig ret tribut any rere any.