BÀSQUET
El Barça força el cinquè partit
Parker, amb 22 punts i Brizuela, amb 17, van ser claus per a la victòria
El Barça va tornar a doblegar ahir el Mònaco en el quart duel de quarts de final de l’Eurolliga, disputat al Palau Blaugrana (79-72) i, després d’un partit de poder a poder que no es va decidir fins a l’últim minut, va forçar el cinquè i definitiu matx, desempat que es disputarà dimarts a les 19.00 al Principat i en el qual estarà en joc una plaça per a la Final Four.
Va ser un partit trepidant, d’una exigència física màxima. Després d’una arrancada devastadora dels blaugranes (21-6, min.9), el quadre monegasc va reaccionar abans del descans (35-38) i va presentar batalla fins al sospir final, alimentat per les pèrdues (19) i els rebots ofensius (13).
Malgrat l’empenta final de l’aler Alpha Diallo (13 punts) i el talent de Mike James (16), l’equip blaugrana, liderat en atac per l’aler pivot Jabari Parker (22) d’inici i per l’escorta Darío Brizuela (17), va acabar emportant-se el duel.