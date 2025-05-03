SEGRE

BÀSQUET

El Barça força el cinquè partit

Parker, amb 22 punts i Brizuela, amb 17, van ser claus per a la victòria

Els jugadors del Barcelona celebren la victòria contra el Mònaco. - EFE

Els jugadors del Barcelona celebren la victòria contra el Mònaco. - EFE

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Barça va tornar a doblegar ahir el Mònaco en el quart duel de quarts de final de l’Eurolliga, disputat al Palau Blaugrana (79-72) i, després d’un partit de poder a poder que no es va decidir fins a l’últim minut, va forçar el cinquè i definitiu matx, desempat que es disputarà dimarts a les 19.00 al Principat i en el qual estarà en joc una plaça per a la Final Four.

Va ser un partit trepidant, d’una exigència física màxima. Després d’una arrancada devastadora dels blaugranes (21-6, min.9), el quadre monegasc va reaccionar abans del descans (35-38) i va presentar batalla fins al sospir final, alimentat per les pèrdues (19) i els rebots ofensius (13).

Malgrat l’empenta final de l’aler Alpha Diallo (13 punts) i el talent de Mike James (16), l’equip blaugrana, liderat en atac per l’aler pivot Jabari Parker (22) d’inici i per l’escorta Darío Brizuela (17), va acabar emportant-se el duel.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking