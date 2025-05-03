MOTOCICLISME
Enduro de luxe a Oliana
El Supertest obre el Mundial, que reuneix fins demà l’elit de la disciplina motociclista. Josep García va guanyar la primera prova i Betriu va ser el 19
Un espectacular Supertest va obrir ahir la segona prova puntuable per al Mundial d’EnduroGP, que converteix aquest cap de setmana Oliana en la capital d’aquesta especialitat motociclista, amb la presència de 150 pilots. El barceloní Josep García, cinc vegades campió del Món, va ser el guanyador de la primera prova, que es va celebrar amb la presència de nombrós públic.
El Supertest es va decidir en l’última carrera, en la qual García, actualment segon a la classificació scratch del Mundial, es va emportar el triomf amb un temps de 1:29:18, superant el líder de la competició, el francès Zachary Picho, que va fer 1:30:75. Va completar el podi l’italià Andrea Verona, amb 1:32:22, en una primera jornada en què els favorits van confirmar el seu domini. El pilot de Coll de Nargó Jaume Betriu, que es retira del mundial, va acabar 19è, amb 1:36:00. En la categoria Júnior es va imposar Leo Joyon; en la Youth Piero Scardina, mentre que a la categoria Open el guanyador va ser el lleidatà Jordi Quer.
Aquesta és la quarta vegada que el Moto Club Segre organitza una prova del Campionat del Món de l’especialitat. La primera va ser el 1991, també a Oliana, mentre que les dos següents van ser el 1999 i el 2011, amb Ponts com a centre neuràlgic. L’últim cop que Lleida va acollir el Mundial va ser el 2014 a Oliana.
En la jornada d’avui les sortides seran a les 9.00 davant l’ajuntament d’Oliana. Els pilots faran un recorregut de 58 km per Oliana, Bassella i Peramola, durant el qual hi haurà tres especials: cros test, enduro test i extreme test.