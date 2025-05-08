SEGRE

El PSG guanya i jugarà la seua segona final de Champions

Els jugadors del PSG celebren la classificació. - EFE

Luis Enrique, que ja va guanyar la Champions dirigint el Barça, podrà celebrar avui el seu 55 aniversari amb tota l’esplendor després que el seu París Saint-Germain aconseguís ahir la segona classificació per a la final de la Lliga de Campions de tota la seua història, al derrotar també en el partit de tornada per 2-1 l’Arsenal de Mikel Arteta, que va lluitar fins al final per donar la volta a l’eliminatòria però es va trobar amb un rival amb més punteria i un heroic Donnaruma. L’italià, que ja va ser decisiu en l’anada, als vuitens contra el Liverpool i a quarts amb l’Aston Villa, va protagonitzar tres parades magistrals que van valer el bitllet per a Munic a l’equip francès, que contra l’Inter tractarà de confirmar la seua condició de favorit.

