El PSG guanya i jugarà la seua segona final de Champions
Luis Enrique, que ja va guanyar la Champions dirigint el Barça, podrà celebrar avui el seu 55 aniversari amb tota l’esplendor després que el seu París Saint-Germain aconseguís ahir la segona classificació per a la final de la Lliga de Campions de tota la seua història, al derrotar també en el partit de tornada per 2-1 l’Arsenal de Mikel Arteta, que va lluitar fins al final per donar la volta a l’eliminatòria però es va trobar amb un rival amb més punteria i un heroic Donnaruma. L’italià, que ja va ser decisiu en l’anada, als vuitens contra el Liverpool i a quarts amb l’Aston Villa, va protagonitzar tres parades magistrals que van valer el bitllet per a Munic a l’equip francès, que contra l’Inter tractarà de confirmar la seua condició de favorit.