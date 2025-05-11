L’AEM cau eliminat del play-off tot i guanyar al Logronyo (1-0)
Les lleidatanes ho han intentat fins al final però no han pogut capgirar l’eliminatòria
L'entrenador, Rubén López, anuncia que no continuarà a l’equip després de tres temporades
El Rescasens es tenyia de blanc-i-blau per somiar en remuntar una eliminatòria amb 2 gols de desavantatge. A l’anada el resultat va ser 3-1. L’AEM rebia al DUX Logronyo que en les semifinals dels play-offs d’ascens.
El partit ha començat amb un estil de joc intens per part de les lleidatanes, on recolzades pel públic han proposat un futbol ofensiu. Així i tot, el ritme de partit s’ha anat refredant a poc a poc favorable als interessos del DUX Logronyo. A l’equador del primer temps Maryame Atiq ho ha intentat amb un xut llunyà des de la frontal de l’àrea; la rematada no ha trobat porteria. Al 37’ Loba ha marxat lesionada i ha entrat Marilén Delgado. S’ha arribat al descans amb 0-0 a l’electrònic i tota la feina per fer a la segona part.
El segon temps ha començat amb la mateixa dinàmica que el primer, amb les jugadores blaves connectades i intentant-ho. Avisava Evelyn amb una centrada a l’àrea petita que no ha trobat rematadora. Al minut 58 ha arribat el primer gol de l’AEM, María Lara ha rematat de cap una excel·lent centrada de Marina Pérez. Instants després del gol l’ha tingut Inés per igualar l’eliminatòria, ha centrat Evelyn, ha prolongat Vero Herrera i la rematada final l’ha blocat la defensa riojana. Tot i que ho han intentat fins a l’últim instant el gol no ha arribat i no s’ha pogut completar la remuntada.
D’aquesta cruel manera el DUX Logronyo classifica per la final del play-off d’ascens. D’altra banda, l’AEM cau eliminada i competirà un any més a Primera Federació Femenina.
D'altra banda, l'entrenador, Rubén López ha anunciat durant l'atenció als mitjans posterior al partit que no continuarà dirigint l’equip després de tres temporades. "No tinc força per continuar una temporada més”, ha defensat López.