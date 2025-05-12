L’AEM guanya la Lliga i ascendeix a Segona Catalana
L’AEM es va proclamar campió del Grup 14 de Tercera Catalana després de guanyar de forma contundent l’Alpicat B (5-1). Amb la consecució del campionat, va aconseguir el bitllet d’ascens directe a Segona Catalana.
El matx va estar dominat en tot moment pels locals. Malgrat el 2-1 de l’Alpicat B en el minut 56, l’AEM va reaccionar ràpidament i pràcticament en la jugada següent va marcar el 3-1.
En els instants finals, Marcel i Perisé van fer els gols de la sentència.
A falta d’una jornada per disputar-se encara, l’AEM va aconseguir guanyar una Lliga en la qual s’ha mostrat molt sòlid i és campió merescudament.