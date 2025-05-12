TENIS
Tres lleidatans superen la primera jornada en el Catalonia Open
Tres tenistes lleidatans, Àlvaro García (RCT Barcelona), Martí Franco (CT Lleida) –a la imatge– i Anna Noguero (CN Lleida), van superar ahir la primera jornada de la fase prèvia del Catalonia Open-ITF Júnior, que es disputa a les instal·lacions del Club Tennis Lleida. Per contra, van quedar eliminats David Sánchez, Roger Dolcet, Ramon Perat, Axel Romero (CT Lleida) i Àlex Ros (CN Lleida) i, en dones, tampoc va passar ronda Carla Magrí (CN Lleida).