HOQUEI
El Vila-sana ascendeix el seu tercer equip a Primera
Nou èxit de la base del club del Pla d’Urgell, que assegura el futur de l’entitat
El Vila-sana està firmant una temporada històrica, no només amb els èxits del seu primer equip, que acaba de guanyar el Mundial de Clubs femenins, el segon títol de la seua història després de la Supercopa d’Espanya que va aconseguir a començaments de temporada. La base tampoc no deixa de donar alegries al club del Pla d’Urgell i, després que el mateix cap de setmana en què l’equip conqueria el món a l’Argentina, els conjunts Fem 11 i Fem 15 aconseguissin el títol de campions de Catalunya, aquest diumenge passat el Fem 17 era subcampió de Catalunya i l’equip de Segona Catalana aconseguia l’ascens a Primera, amb la qual cosa el club té ara els seus tres primers equips en les tres primeres competicions: l’OK Lliga, la Nacional Catalana i la Primera Catalana.
“El 2021 vam fitxar la millor jugadora del món, Luchi Agudo, no només per guanyar títols, també perquè la base tingués els millors referents”, explica Ramon Porta, president del club. “El nostre és un projecte conjunt, no es tracta només del primer equip, també de tenir les millors jugadores, perquè ensenyin i formin la base i serveixin de mirall”.
“Tenim els millors entrenadors i els èxits estan arribant a poc a poc”, assenyala Porta. “A partir dels 15 anys les jugadores ja poden jugar amb els equips sèniors i això és el que estem fent per millorar la seua formació”, afegeix. El club compta amb 15 equips, dels quals 9 són femenins en una aposta clara des de la seua fundació.