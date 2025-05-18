TENIS
Ene i Vlahova, campions del Catalonia ITF Júnior
El romanès i la búlgara vencen a la final Kshitij i Poinsot
El Catalonia Open-ITF Júnior va concloure ahir a les instal·lacions del Club Tennis Lleida amb el triomf del romanès Theodor-Matei Ene en categoria masculina i de la búlgara Vanesa Vlahova en la femenina. Tots dos tenistes van demostrar la seua superioritat en un torneig que va reunir joves promeses del tenis internacional durant l’última setmana a la capital del Segrià. La jornada va començar amb la final femenina, en què Vanesa Vlahova, quart cap de sèrie, es va imposar a la catalana Olívia Poinsot Àvila per 6-2 i 6-4. La subcampiona, filla de l’extenista lleidatana Neus Àvila, no va poder fer front al joc de la búlgara. Posteriorment, a la final masculina, el romanès Theodor-Matei Ene, primer favorit del torneig, va vèncer l’indi Aradhya Kshitij, segon cap de sèrie, per 6-4 i 6-3 en un partit que es va resoldre en dos sets. Kshitij es va quedar a les portes del doblet després d’haver-se proclamat campió el dia anterior en la modalitat de dobles, però no va poder completar la seua excel·lent participació amb el títol individual davant d’un sòlid Ene. El torneig va confirmar una vegada més el Club Tennis Lleida com a referent en l’organització de competicions juvenils de nivell internacional. El Catalonia Open-ITF Júnior és un torneig que forma part del circuit mundial júnior.