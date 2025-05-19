ELS
Festa incompleta per a l'Hiopos Lleida
No pot oferir una victòria a l’afició per celebrar la permanència. Txus Vidorreta va simular una indisposició per evitar una rebuda hostil al Barris Nord
L’Hiopos Lleida no va poder festejar amb tots els honors el títol de la permanència que va aconseguir matemàticament fa una setmana al Palau Blaugrana. Hi va haver festa gran a la grada, però a la pista va faltar encert en els últims minuts per aconseguir la guinda i tombar un Tenerife que va tirar d’ofici i talent per gairebé certificar el segon lloc (72-84), i això que no va tenir el seu entrenador titular. Txus Vidorreta, el gran esperat per l’afició lleidatana, a la qual es va encarar després de guanyar en l’anada, va ser ahir el gran absent al Barris Nord. El Tenerife, mitja hora abans de l’inici del partit, va publicar a la xarxa X un missatge excusant la seua presència per una “indisposició” molt oportuna. “On és Vidorreta!” i “Vidorreta s’ha cagat!” van ser els càntics que l’afició no va parar de repetir durant tot el partit.
El conjunt tinerfeny va entrar millor al partit i gràcies al seu encert en el triple va aconseguir ràpidament una renda de sis punts (2-8) davant d’un Hiopos que no va tardar a reaccionar. Una cistella d’Oriola i un triple de Paulí van estrènyer el marcador (7-8), però el Tenerife va aconseguir un parcial de 2-10 que va obligar Encuentra a demanar el primer temps mort, ja que el desavantatge ja era per sobre de la desena de punts (9-20). Dos tirs lliures darrers de Hasbrouck i un triple tot just iniciar-se el segon quart del de Washington van tornar a ficar l’Hiopos en el partit (14-20). Els illencs van replicar amb Abromaitis i Shermadini per recuperar els deu d’avantatge (14-24), però dos triples seguits de Madsen i Batemon el van reduir a quatre (20-24) i van obligar Gatti, ahir el substitut de Vidorreta, a parar el duel.
Paulí encara va collar més el marcador (22-24), però va aparèixer Marcelinho Huertas per donar aire al seu equip. Dos accions del brasiler –una assistència a Shermadini i una cistella en suspensió– van tornar a elevar la renda (22-28).
La rèplica la va posar Batemon, que començava a agafar la mesura del cèrcol. El nord-americà va anotar primer dos tirs lliures i després d’un sobirà tap de Wiggins, va anotar en l’atac posterior un triple que situava l’equip a només un punt (27-28). L’Hiopos seguia en la batalla, però no endevinava la tecla per capgirar el marcador. Wiggins, des de la personal, va estar a prop de situar les taules, però va errar el segon llançament i va permetre a Shermadini, assistit pel seu soci Marcelinho, situar el 33-36 amb el qual es va arribar al descans.
De tornada dels vestidors, l’Hiopos va empatar per fi el partit gràcies a un triple de Villar en la primera acció de la segona part (36-36). Les taules es van mantenir fins que Batemon va posar per primera vegada al davant els seus amb un 2 +1, forçant la tercera falta seguida d’Ibou Badji, que va tenir un retorn al Barris Nord d’allò més fugaç (20 segons). El quadre de Gerard Encuentra va viure els seus millors moments. Una recuperació de Bozic la va culminar el mateix aler croat elevant la renda a tres punts (43-40), que va arribar a ser de sis (52-46) a un minut per concloure el tercer període, després de dos tirs lliures de Hasbrouck i un triple de Walden gairebé acabant la possessió. Però la qualitat del Tenerife va tornar a aparèixer i dos tirs lliures de Shermadini, imparable a la zona, i un triple de Fitipaldo van tornar a posar el marcador apretat (52-51, m.30).L’Hiopos no va defallir i Bropleh va anotar un triple tot just començar l’últim assalt que va situar de nou els seus cinc punts amunt (55-51). Però qualsevol acció lleidatana rebia la rèplica immediata dels canaris, que van firmar un parcial de 0-7, amb una antiesportiva rigorosa sobre Madsen que els va permetre prendre de nou el comandament (55-58) i va obligar Encuentra a parar el matx. Van tornar a pista Batemon i Paulí buscant més fluïdesa en el joc, però el Tenerife va posar la directa liderat per un Huertas incombustible. Als 41 anys, el brasiler va manejar els minuts finals com va voler, recolzat pel seu soci ideal, Shermadini, i un Fitipaldo molt precís des de la llarga distància.
Molt mal va fer una cistella sobre el final de la possessió d’Abromaitis i el triple de Fitipaldo, que segellaven un altre parcial de 4-12 per elevar de nou el desavantatge per sobre de la desena de punts (59-70). Dos tirs lliures de Batemon per una d’antiesportiva de Fitipaldo i un triple sobre la botzina de Paulí van semblar reactivar l’Hiopos (64-70), però Huertas va tornar a aparèixer per avortar qualsevol indici de reacció.
Gerard Encuentra va tornar a parar el partit a falta de gairebé tres minuts, però l’anhelada remuntada es va quedar en intent. Un 2 +1 de Shermadini i el cinquè triple de Fitipaldo van liquidar el duel (66-80), deixant l’últim minut i mig sense història. L’Hiopos no va poder festejar la permanència amb una victòria davant de l’afició, que va tornar a estar de deu, cridant “som d’ACB!!!” a la conclusió del partit.