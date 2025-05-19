FUTBOL
Golejada i colofó d’or a la Lliga del Barça abans de la final de Champions
Louzán els va entregar el trofeu de campiones
El Barça va celebrar el títol conquerit la jornada passada davant del Betis acomiadant la Lliga F amb una altra golejada, aquesta vegada contra l’Athletic Club (6-0), a l’Estadi Johan Cruyff, escenari de la festa de les campiones amb l’afició. Lluny de reservar-se per a la gran cita marcada en roig de la seua temporada, la final de la Lliga de Campions de dissabte vinent davant de l’Arsenal, l’equip blaugrana no va escatimar esforços i va sortir amb tot en el duel amb el conjunt dirigit per David Aznar. Les de Pere Romeu van collir molt ràpid els fruits d’un inici molt intens amb el gol als 2 minuts d’Aitana Bonmatí, que va seguir un doblet d’Ewa Pajor per deixar pràcticament sentenciat el partit abans del descans. El primer, després d’assistència de la mateixa Bonmatí i el segon, després de culminar una gran jugada individual de Hansen per banda dreta. La polonesa va completar així una temporada brillant com a màxima realitzadora de la Lliga F amb 25 dianes. L’entrada de Pina en l’equador del segon temps va revolucionar el duel davant d’un rival molt superat que es va esperar en bloc baix, replegat i veient-les venir, però no va poder evitar la golejada. Un final immillorable, que es va completar amb l’entrega del trofeu per part de la presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, i el president de la RFEF, Rafael Louzán, i que manté alt el llistó de joc d’un equip que ja pensa en la seua quarta final consecutiva de Champions.