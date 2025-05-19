El Tàrrega venç, però no pot pujar directe
L’Alguaire va caure derrotat davant d’un Tàrrega que necessitava la victòria per provar d’assolir el Cardona. A la primera part, els visitants es van avançar gràcies al gol d’Oriol Valls (0-1, 9’), però Domingo va empatar el partit (1-1, 29’). Després del gol, va ser Catalán l’autor del 2-1, que avançava els locals però Vinicius, abans del descans, va igualar de nou el partit (2-2, 44’). A la segona part, Mikel va marcar el 2-3 definitiu al cap de pocs minuts i després del gol, el Tàrrega va defensar el marcador i va assegurar la segona plaça amb 70 punts malgrat no poder avançar el líder, mentre que l’Alguaire serà sisè amb 47 punts.