HOQUEI
Llista i Aplec, de la mà
Els penyistes tindran entrada gratuïta al partit de dissabte que pot certificar l’accés del Pons Lleida a les semifinals del play-off. Volen convertir l’Onze de Setembre en una olla a pressió
El Llista ja prepara el decisiu duel d’aquest dissabte davant del Liceo, un partit que, si es guanya, significaria la classificació per disputar per primera vegada en la seua història una semifinal del play-off pel títol de Lliga. És per això que el club i l’Aplec del Caragol, un dels seus patrocinadors des de fa gairebé vint anys, han unit esforços per aconseguir que l’Onze de Setembre sigui una olla a pressió i el sisè jugador de l’equip d’Edu Amat.
Tots els aficionats que vinguin vestits de la seua penya i el braçalet de l’Aplec tindran entrada gratuïta al pavelló i entraran en el sorteig de dos quotes de la seua penya per a l’any que ve, amb un màxim de 200 euros.
“L’objectiu és convertir l’Onze de Setembre en una olla a pressió, perquè ho necessitem tot i a tots. Necessitem molt soroll, perquè els jugadors surtin amb un altre aire a jugar el partit, un matx en el qual podem fer història”, va afirmar el president Enric Duch.
Per la seua part, Ferran Perdrix, president de la Fecoll, va comentar que “des de la junta de l’Aplec del Caragol sempre s’ha provat d’incentivar la participació dels grups en els esdeveniments esportius de la ciutat que coincideixen amb aquesta festa gastronòmica”, i va recordar que quan els penyistes s’han sumat massivament en alguns d’aquests partits, com en els de futbol del Lleida, “sempre s’ha creat una gran atmosfera”, va apuntar.
Llista i Liceo ja es van veure les cares en els quarts de final del play-off la temporada 2001-2002 i en aquella ocasió es va resoldre en el tercer partit. Els llistats van perdre el primer a Riazor per 4-2, van guanyar a Lleida 4-3 i van sucumbir en el desempat per 7-3. Ara tenen l’avantatge de pista gràcies a la seua gran victòria de dissabte per 5-6.
El Vila-sana conquereix el subcampionat estatal sub-17
El Club Patí Vila-sana continua acaparant èxits, no només del seu primer equip sinó també del planter. Si fa un parell de setmanes els seus equips femenins Fem11 i Fem15 es proclamaven campions de Catalunya a Reus, el Fem17 va aconseguir aquest diumenge el subcampionat d’Espanya de la categoria, i va camí de repetir la gesta que el club va assolir el 2015 quan es va proclamar campió d’Espanya, llavors amb un equip integrat, entre d’altres, per les germanes Maria i Victòria Porta, ara a la primera plantilla.
El conjunt del Pla d’Urgell, format per Iris Martínez, Sophia Krauss, Maria Parrot, Ona Berent, Cristina Vila, Antía González, Júlia Martorell, Elna Sánchez, Ingrid Martín i Abril Homedes, va acudir al campionat com a segon de Catalunya. Després de desfer-se del Tres Cantos madrileny per un ajustat 2-1, amb gols de Parrot i Berent, van caure a la gran final per 1-0 davant del Palau Plegamans. “És un gran èxit, i més perquè és un equip molt jove que té molt recorregut”, va assenyalar el tècnic Albert Arnau.
Amat: “Tenir el suport de la nostra afició serà molt important”
Edu Amat, tècnic del Pons Lleida, ja va fer una crida després de guanyar a la Corunya perquè l’Onze de Setembre sigui el sisè jugador i ahir es va congratular de la iniciativa amb l’Aplec per omplir el pavelló. “Tenir el suport de la nostra afició serà molt important, perquè ens espera un partit molt difícil, amb moments complicats en què necessitarem l’ajuda del públic.”
Així, el tècnic va reconèixer que “vam aconseguir una cosa molt difícil que era sumar el primer punt fora de casa, que deixa el Liceo entre l’espasa i la paret. No tenen marge d’error i vindran conscients de la situació, però la pressió ha de ser per a ells”.