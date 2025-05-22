ATLETISME
Una cita nocturna i solidària
La Caminada i Cursa del Castell del Remei espera el pròxim dia 31 més de 600 participants. La clàssica prova ofereix un únic recorregut de 10 km
Una de les cites clàssiques i amb més personalitat del calendari atlètic lleidatà, la Caminada i Cursa Nocturna Castell del Remei, espera el pròxim dia 31 d’aquest mes més de 600 participants, en una vuitena edició que, com a principal novetat, ofereix un únic recorregut, de 10 quilòmetres, en lloc dels dos trajectes que presentava en les edicions anteriors. El que sí que manté és el seu caràcter solidari amb la Fundació Catalana de Lupus.
L’organització, la Fundació Castell del Remei, oferia fins ara dos distàncies, una de les quals podia fer-se caminant, però, com explica Mireia González Antó, “hi ha un públic majoritari que prefereix fer el recorregut caminant, gaudint d’un paisatge únic i per això fem aquesta aposta més lúdica que esportiva”. Així, la sortida serà a les 21.00 hores i els que optin per fer els 10 quilòmetres corrent s’hauran de posar als primers llocs.
La inscripció és de 20 euros per a majors de 14 anys i de 15 per als menors, i els majors d’edat rebran com a obsequi per la seua participació una botella de vi del grup Cellers Tomàs Cusiné.
Els inscrits poden participar en un sopar al final de la jornada, en el qual també hi haurà música. Quant a l’aspecte solidari, a més que una part de la inscripció es destina a la Fundació Catalana de Lupus, també hi haurà un dorsal solidari per a qui desitgi fer aportacions encara que no hi participi. Se sortejaran polos de l’equip d’Isidre Esteve i samarretes del Barça firmades per jugadors i jugadores.