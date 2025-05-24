FUTBOL
El Barça, a la conquesta de la quarta Champions
S’enfronta avui en una final inèdita a l’Arsenal de l’exblaugrana Mariona
El FC Barcelona aspira a guanyar avui a l’Estadi José Alvalade de Lisboa (18.00 hores/ DAZN / TV3) la seua quarta Lliga de Campions i tercera consecutiva davant l’Arsenal de l’exblaugrana Mariona Caldentey i tancar, així, el cercle que l’equip català va iniciar el 2012 amb la seua estrena en la màxima competició europea, precisament contra el conjunt londinenc.
Un trajecte de més d’una dècada que ha portat aquell conjunt debutant, que va perdre en els setzens de final de forma clara (0-3 i 4-0) i era a anys llum de l’aristocràcia continental, a escalar en el futbol europeu fins a consolidar-se com el dominador de la Champions en l’últim lustre. L’actual capitana del Barcelona i dos vegades guanyadora de la Pilota d’Or, Alèxia Putellas, és l’única supervivent d’aquell equip, que aspira a reeditar el títol conquerit la passada campanya a Bilbao (2-0) contra l’Olympique de Lió.
Les vigents campiones jugaran una final inèdita davant de l’Arsenal, que va guanyar l’única final europea que ha disputat fins ara davant l’Umea suec la campanya 2006-2007 i provarà de donar la campanada al superar contra pronòstic el Lió en les semifinals. L’última vegada que els dos equips es van veure les cares va ser en la fase de grups de la temporada 2021-2022, i les blaugranes van golejar per 8-1 en el resultat global.
Així mateix, el conjunt dirigit per Pere Romeu, que s’estrena aquest curs com a primer entrenador, aspira a reeditar el pòquer de títols de la passada temporada, ja que ja ha guanyat la Supercopa d’Espanya i la Lliga F, i el 7 de juny s’enfrontarà a l’Atlètic a la final de la Copa de la Reina.
Romeu va assegurar ahir que saben “el tipus de partit” que han “de fer” i va recordar que tenen “experiència” i que esperen aprofitar-la per intentar alçar el títol. “És un partit especial perquè és una final. Hem fet una competició molt bona en la majoria de partits. És una final, aquest equip té experiència, sabem el tipus de partit que volem fer”, va declarar en roda de premsa sobre el duel, encara que va reconèixer que l’afronten com un matx “bastant normal”.
D’altra banda, la UEFA va celebrar que les entrades s’han esgotat per tercer any consecutiu al posar a la venda el passat dia 8 una última quota, després d’un primer període amb 25.000 localitats, de les quals 18.000 estaven reservades per als finalistes.
Alèxia: “Si donem la millor versió sortiran les coses bé”
L’atacant del FC Barcelona Alèxia Putellas va dir ahir que l’equip té la sensació que si donen la seua millor versió a la final “sortiran les coses bé”. Tot i això, va reconèixer que una final “és una cosa impredictible”, durant una roda de premsa a l’Estadi José Alvalade, de Lisboa, al costat de l’entrenador del Barça femení, Pere Romeu, i la seua companya Aitana Bonmatí.
“Sempre hi pot haver coses que no pots controlar, però el que sí que tenim clar és que tot el que depèn de nosaltres, i tal com ha estat la temporada, sabem que podem fer-ho”, va remarcar.La jugadora catalana va apuntar que l’Arsenal “és un gran equip, té grans jugadores i molt bona entrenadora també”, i que estan a la final per alguna cosa.Sobre el seu estat de forma, Alèxia va dir que intenta estar en la seua millor versió “tots els dies, en cada entrenament”.
Aitana: “Encara que portem el cartell de favorites no serà fàcil”
La migcampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí va afirmar ahir a Lisboa que la final de la Lliga de Campions femenina contra l’Arsenal no serà un partit fàcil ni ho donen per fet, malgrat tenir el “cartell” de favorites. “Crec que pot ser normal que ens posin el cartell de favorites per tot el que portem fent els últims anys, però nosaltres, i nosaltres dins del vestidor, sabem la importància del partit”, va dir.
“Sabem que és una final i encara que sigui un rival nou o que fa molts anys que no està en una final –va reflexionar–, per a nosaltres no és un partit fàcil i no ho donem per fet”, va admetre la catalana.
“És difícil jugar i evidentment és una final i pot guanyar qualsevol”, va apuntar Bonmatí. Va reconèixer que, per a ella, va ser “una sorpresa” que l’Arsenal derrotés el Lió en les semifinals, però que sens dubte les gunners es mereixen estar a la final.