ELS
Adeu a la Lliga: El Vila-sana cau a la pista del Gijón i es queda sense opcions de continuar lluitant pel títol
Que està en mans de les asturianes. Un error concedeix el primer gol al líder i Cobián sentencia el conjunt del Pla, que no marca per primera vegada aquesta temporada
❘ gijón ❘ El Vila-sana Cooperativa d’Ivars es va quedar sense opcions de continuar lluitant pel títol de l’OK Lliga al caure ahir a la pista del Gijón (2-0), que acaricia el campionat quan queden dos jornades. Un error en els primers compassos va condemnar el conjunt del Pla a jugar a contracorrent durant la resta del partit i Cobián va sentenciar les de Lluís Rodero, que es van quedar sense marcar per primera vegada en tota la temporada. Va ser un matx amb molt poques ocasions, amb possessions llargues i escassa definició.
El Gijón va establir l’1-0 en la primera que va tenir. Maria Porta va perdre la bola al centre de la pista i Piquero, al contraatac, va anotar davant Salvat. Un dur cop per a les aspiracions de les lleidatanes. El conjunt asturià es va defensar millor que mai i l’oportunitat més clara del Vila-sana va arribar al minut 12, amb un tir llunyà d’Agudo que va topar amb el pal. El Gijón va poder augmentar la renda, amb dos ocasions de Roces davant de Salvat, però la portera lleidatana va estar segura. Antón, des de la frontal, i Dai Silva també van provar de sorprendre la xilena Hidalgo, a qui tampoc va poder superar Luchi Agudo en un un contra un. Les asturianes van tenir una última oportunitat, de nou de Roces, però Salvat va estar un altre cop oportuna abans d’arribar al descans. Tot just començar la segona meitat, Felamini va tenir l’empat, però va topar amb Hidalgo. El guió del joc es va mantenir, amb jugades molt llargues i les defenses dels dos equips atentes. Luchi Agudo va estar a prop al minut 36, però tampoc va poder amb la portera asturiana. Ferreira va posar a prova Salvat abans que Victòria Porta tingués l’ocasió més clara de la segona meitat. Però tampoc va poder amb la portera local. En una jugada aïllada, Roces va colpejar amb l’estic a la mà de Dai Silva i la jugadora local va veure la blava.
L’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, va recriminar la duresa del joc a la tècnica local, Tasha Lee, que es va encarar amb el lleidatà darrere de la taula de l’àrbitre assistent. Sense amonestacions per part d’Erik Rivas, Victòria Porta es va disposar a llançar la falta directa, però no va poder amb Hidalgo. Era el moment de continuar lluitant per l’OK Lliga. Sara Lolo va ser a prop de marcar el segon davant de Salvat i el temps va començar a jugar en contra del Vila-sana. Roces, màxima golejadora de la competició, va protagonitzar una espectacular jugada personal al minut 47 i la jugadora asturiana va acabar cedint la bola a Cobián, que només va haver d’empènyer-la per establir el 2-0. Amb el segon del Gijón, el Vila-sana es va quedar sense arguments. Victòria Porta, frustrada, va cometre una dura falta al centre de la pista i va veure la blava. Piquero, al llançament, es va trobar amb Salvat. El Vila-sana es va veure superat per la defensa inexpugnable del Gijón, que va sumar la vint-i-dosena victòria en 24 jornades i va deixar el títol sentenciat, amb les jugadores a la pista celebrant-ho amb el cos tècnic.
El Fraga va superar el Mataró (5-1) i manté les remotes opcions de guanyar l’OK Lliga, ja que segueix a 5 punts a falta de dos jornades. El conjunt que dirigeix Jordi Capdevila va evitar amb el triomf que el Gijón fos ahir campió de forma matemàtica.
Lluís Rodero: “Volíem continuar amb opcions”
El tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, va manifestar després de la derrota a la pista del Gijón que “estem tocades perquè volíem quedar-nos a dos punts i seguir amb opcions. Crec que hem fet un gran partit. Sí que és veritat que el gol ha arribat en un moment en què estàvem bé i ens ha deixat una mica perjudicades. L’hoquei és així. La nostra reacció ha estat bona i hem pogut competir molt bé contra un gran equip com és el Gijón. De fet, crec que podíem haver donat una sorpresa. Però la nostra efectivitat de cara a porta no ha estat bona i és el que ens ha faltat. Marxem perdent 2-0 però amb bones sensacions”, va afegir.
Així mateix, l’entrenador lleidatà va lamentar no poder continuar en la lluita pel títol de Lliga, però va recordar que “fa tres setmanes que no podem entrenar-nos totes, des que vam tornar de l’Argentina. Quan no són molèsties, és un refredat. Però continuem treballant per al que ens queda d’ara endavant”, va afegir Rodero.
L’Alpicat rep avui el Sant Just obligat a guanyar per no baixar
L’Alpicat rep avui el Sant Just (16.10) amb l’obligació de guanyar per forçar un tercer partit en el play-out i evitar el descens. Després que el primer partit finalitzés amb el triomf del Sant Just (2-1), l’Alpicat ha de guanyar per portar l’eliminatòria a un tercer i definitiu encontre que es jugaria el pròxim 1 de juny. “Sabem que és tot o res”, explicava Jordi Sito Expósito. “Comptem amb el suport de l’afició i es tracta de no cometre errors i tenir encert davant de porta”, va explicar.