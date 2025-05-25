BÀSQUET
Comiat davant d’un gran: L’Hiopos juga avui l’últim partit a casa
L’Hiopos juga avui l’últim partit a casa sense tensió però amb ganes de brindar la dotzena victòria a la seua incondicional afició. L’Unicaja arriba com a campió de Copa i Champions
La Lliga Endesa ACB abaixa avui (12.00) el teló al Barris Nord, el territori on l’Hiopos Lleida ha fonamentat el seu títol de la permanència en la seua primera aventura per la millor Lliga d’Europa. Els de Gerard Encuentra fa ja dies que van fer els deures i ara arriben al tram final de la fase regular sense cap tensió i amb l’únic objectiu de disfrutar, sense deixar de ser competitius i, per què no, brindar a la seua incondicional afició la que seria la dotzena victòria.
Seria la guinda a una festa per la salvació que va començar fa dos setmanes al Palau Blaugrana, on es va aconseguir la salvació matemàtica malgrat perdre, i que no va poder completar-se diumenge passat al caure davant del La Laguna Tenerife. El rival d’avui també és dels considerats grans i arriba, a més, en un gran moment; no endebades ve de conquerir fa poques setmanes la segona Champions League de la seua història i mesos enrere ja es va alçar amb la Copa del Rei al derrotar el Reial Madrid a Gran Canària.
Els lleidatans no tenen res en joc més que l’honor i les ganes de tombar tot un campió i acomiadar-se amb una victòria a casa, mentre que els malaguenys encara tenen una cosa per la qual lluitar. Tenen assegurat el factor pista a favor en el play-off pel títol, però encara tenen opcions de ser tercers, malgrat que per a això haurien de guanyar els dos encontres que els queden i que el València els perdés ambdós. Si així fos, els d’Ibon Navarro eludirien en el play-off de quarts de final el Barça, que es perfila com a cinquè classificat.
Gerard Encuentra va reconèixer en la roda de premsa prèvia del matx que estar ja salvats suposa una enorme tranquil·litat i un èxit amb què no comptaven aconseguir amb tantes jornades d’antelació. “Si al principi de temporada ens haguessin dit que arribaríem a aquests últims partits amb la salvació assegurada, ho hauríem firmat tots”, va dir el tècnic lleidatà, que va reconèixer que “és el partit perfecte per acomiadar-nos de la nostra afició en aquesta temporada que ha estat tan intensa, amb la sort de no estar jugant-nos-hi la salvació”.
El rush final de temporada no estarà exempt de polèmica, ja que el president del Granada, que es juga la permanència amb el Girona –necessita guanyar els dos partits i que els gironins perdin els dos–, va assegurar dijous que, en cas de vèncer avui a la pista del Madrid i que el Girona no ho faci al Palau, no creu que en l’última jornada l’Hiopos sigui capaç de vèncer a Girona. Encuentra es va referir a aquestes manifestacions i va deixar clar que “si vol dubtar de la nostra professionalitat, allà ell. Tenim molt clar que ens queden dos partits i que ho volem fer bé en els dos. La temporada són 34 partits i posa cada un al seu lloc”, va assegurar el tècnic lleidatà.
Ibon: “El Lleida és un equip dels que agrada veure”
L’entrenador de l’Unicaja, Ibon Navarro, va advertir de la perillositat de l’Hiopos Lleida, un equip, va dir, “dels que agrada veure”, i va afegir: “Serà un partit dificilíssim per l’ambient que hi ha al Barris Nord, per com juga l’equip.”
“L’Hiopos Lleida ha apostat per fer el seu joc, el seu bàsquet i, malgrat algunes derrotes i algunes dades estadístiques, hi ha confiat i al final ha donat els seus fruits amb una permanència que té moltíssim mèrit a la Lliga Endesa”.
El Joventut lliga el play-off i el Manresa, fora
El Joventut de Badalona va vèncer ahir el Casademont Saragossa (89-79) en la penúltima jornada i va certificar matemàticament el pas per a les eliminatòries pel títol de Lliga, en què també estarà el Baskonia, que va reaccionar a temps davant del Surne Bilbao Basket (100-97) i va confirmar la seua presència en els play-offs. El que es va quedar fora definitivament va ser el Manresa, al perdre a la pista del MoraBanc Andorra (83-81), liderat per un estel·lar Nikos Chougkaz (18 punts i 10 rebots).