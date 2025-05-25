FUTBOL
L’Espanyol se salva
Guanya 2-0 el Las Palmas, amb gols de Puado i el lleidatà Pere Milla. El Leganés baixa a Segona i el Celta anirà a la Lliga Europa i el Rayo, a la Conference
Els gols de Javi Puado i del lleidatà Pere Milla van ser decisius perquè l’Espanyol segellés la permanència a Primera divisió. L’equip de Manolo González es va imposar ahir per 2-0 a la UD Las Palmas, fent inútil el 3-0 del Leganés davant del Valladolid en una última jornada que va somriure els blanc-i-blaus arribant a 42 punts, mentre que els pepiners descendeixen a Segona amb 40 punts, acompanyant així Las Palmas i Valladolid, que ja estaven descendits.
Amb 1-0 en el marcador, els pupils de Manolo González van segellar en el minut 82 la victòria amb una jugada desmanegada i en la qual Puado va passar a l’àrea canària a Pere Milla, que va controlar l’esfèric amb el peu dret per anotar el 2-0 amb un tret ras. Després del xiulet final, els espanyolistes van celebrar la permanència i l’afició va envair el terreny de joc.
També estava ahir en joc una plaça per a la Europe League i una altra per a la Conference. El Celta va remuntar (1-2) al Getafe i torna a Europa, mentre que el Rayo Vallecano jugarà la Conference League després del seu empat (0-0) contra el Mallorca, afavorit també per les taules d’Osasuna contra Alabès (1-1), ja que un triomf de l’equip navarrès els donava a ells aquesta plaça.
En un matx ja intranscendent, el Reial Madrid va vèncer per 2-0 la Reial Societat, en una tarda emotiva en la qual el Santiago Bernabéu va acomiadar el croat Luka Modric i el tècnic Carlo Ancelotti, que no continuaran al club la pròxima temporada, i el francès Kylian Mbappé va amarrar la Bota d’Or, a més de ser l’últim partit d’Imanol Alguacil a l’equip basc. A falta dels dos encontres que es disputen avui, Athletic-Barcelona (vegeu el desglossament) i Girona-Atlètic de Madrid, en la qual cap dels equips s’hi juga res, les posicions europees ja estan completament definides. La pròxima temporada competiran a la Champions el Barcelona, el Reial Madrid, l’Atlètic, l’Athletic i el Vila-real, mentre que a l’Europa League els dos representants de la Lliga espanyola seran el Betis i el Celta, amb un vuitè equip a Europa, el Rayo Vallecano, que disputarà la Conference League.