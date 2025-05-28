Cauen amb honors
El Pons Lleida no pot assaltar de nou Riazor i s’acomiada del play-off en un tercer partit en el qual va resistir fins al final malgrat la baixa de Fran Torres. Un pletòric Javi Sánchez va mantenir viu l’equip, que va fer patir tot un Liceo fins al darrer segon
El Pons Lleida es va acomiadar ahir del play-off al caure en el tercer partit de la sèrie davant d’un Liceo que va patir fins a l’últim segon per assegurar el bitllet per a semifinals (2-1). L’equip d’Edu Amat, malgrat tenir menys rotació per la baixa de Fran Torres, va donar la cara, va aconseguir igualar el gol local abans del descans i només la mala fortuna li va privar de poder donar la sorpresa una altra vegada a la Corunya.
Els dos equips van començar sense especular, buscant el gol des del servei de centre. Després d’un primer avís de Xaus, els llistats van encadenar tres arribades amb perill, dos de Paiva i una de Badia que la defensa corunyesa i Martí Serra van desbaratar. Els gallecs s’haurien pogut avançar als deu minuts gràcies a un penal molt rigorós de Nico Ojeda, però Carballeira va disparar al travesser. El Liceo va intensificar el seu domini i Ciocale, que vestirà de llistat la temporada vinent, va tenir dos ocasions, la segona rebutjada per Javi Sánchez, ahir titular, amb el casc amb tota la intenció del món. El porter granadí va tornar a lluir-se poc després en un llançament franc de Ferruccio. El Pons Lleida, molt replegat, va despertar i hauria pogut inaugurar el marcador en una assistència de Darío Giménez que a punt va estar de culminar en gol Nico Ojeda. Però els gallecs eren els que gaudien de les millors ocasions, com un tir de Nil Cervera que tornava a repel·lir el travesser. Al final la insistència liceista va tenir el seu premi i l’exjugador de l’Igualada va trencar les taules amb un tir que va sorprendre Sánchez, que estava molt tapat i no va veure la direcció de la bola. Amb el gol, el Pons Lleida es va estirar i va posar setge a la porteria corunyesa. Darío Giménez, en una contra portada per Duch, va estar molt a prop d’empatar, i ho va aconseguir un minut després, al 17, en una gran jugada de l’argentí, remuntant per darrere de la porteria i assistint Jordi Badia que, arribant pel centre, va empalmar de primeres per batre Serra. El gol va deixar una mica tocat el Liceo i Paiva va tenir dos ocasions per posar el seu equip davant. A l’altra porteria, Javi Sánchez tornava a posar el casc per evitar el gol de Saavedra, que va disparar sol. El porter granadí va ser determinant en els últims minuts perquè el Liceo no marqués, aturant els llançaments de Xaus, Torres, Carballeira i Ferruccio, aquest últim sobre la mateixa línia de gol. L’italià va ser protagonista a falta de dos minuts del descans al colpejar amb l’estic l’estómac d’Ojeda, una acció que els col·legiats van castigar amb targeta blava, la qual cosa va provocar una petita batussa, primer entre els dos tècnics i després entre Giménez i Carballeira, que van acabar també exclosos. Lamentablement Paiva va aixecar massa la bola i va fallar la falta directa, amb la qual cosa el partit va arribar a l’intermedi en taules.
La segona part va començar amb el Pons Lleida en superioritat numèrica, però no va saber treure’n profit i va ser el Liceo qui va agafar les regnes del partit. Les ocasions van ser seues, davant d’un Llista molt tancat i que el desgast –menys rotacions i un viatge a l’esquena de 10 hores per carretera el dia anterior– començava a castigar. Però allà estava Javi Sánchez per mantenir viu l’equip. El granadí va seguir amb el seu festival de parades al segon temps, amb dos de molt clares sobre Nil Cervera i una a Saavedra, que al 32 enviava la bola al pal. Però el Llista no defugia la batalla i Nico replicava a l’instant amb un altre tir a la fusta.
Al 37, els àrbitres van anul·lar encertadament un gol als locals perquè Xaus es va ajudar amb el patí per introduir la bola a la porteria. Sánchez continuava pletòric, amb una doble parada a Saavedra, però al 42 la mala fortuna li va donar l’esquena. Després d’aturar un tir del jugador compostel·là, no va aconseguir rebutjar bé la bola amb les guardes i va quedar franca al liceista, que només va haver d’empènyer-la a la xarxa. El Llista, que va veure com Ferruccio errava una de directa per la desena falta, va intentar forçar la pròrroga fins a l’últim sospir, però aquest cop va sortir creu i es va acomiadar del play-off amb el cap ben alt.