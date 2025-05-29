TENIS
Alcaraz es deixa un set en el pas a la tercera ronda
Va vèncer l’hongarès Marozsan en 2 hores
Carlos Alcaraz, número 2 del món i vigent campió de Roland Garros, es va deixar un set en el camí de la tercera ronda del Grand Slam de terra batuda, que va superar i es va convertir en el primer jugador nascut en aquest segle que atresora 20 triomfs en aquest torneig.
A la recerca de revalidar la Copa dels Mosqueters, l’espanyol es va imposar a l’hongarès Fabian Marozsan, 56 del món, 6-1, 4-6, 6-1 i 6-2 en 2 hores i 8 minuts, però va patir una de les davallades de rendiment que intenta combatre aquesta temporada. El jugador de 22 anys va aconseguir el novè triomf consecutiu en aquest torneig i la dissetena victòria de l’any sobre terra batuda, en què només el danès Holger Rune l’ha derrotat a la final de Barcelona, on tenia una lesió que posteriorment li va impedir de jugar a Madrid.
Des de la pista central, Alcaraz va fer una picada d’ullet al públic, entonant el càntic que se sol escoltar a les pistes, una maniobra d’acostament als espectadors. “És fàcil gaudir quan jugues en una pista com aquesta i sempre he dit que m’agrada fer que el públic s’ho passi bé”, va assegurar.