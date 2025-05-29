BILLAR
Cuenca guanya una final a banda d’infart
El jugador valencià s’emporta el primer dels tres Europeus que se celebren aquesta setmana a Cervera al batre el vigent campió, l’austríac Arnim Kahofer a la partida final
El jugador de Sueca (València) Raúl Cuenca es va adjudicar ahir el primer dels tres campionats d’Europa que es disputen a Cervera fins diumenge, concretament en la modalitat a la banda, en una final d’infart en la qual els jugadors es van marcar molt de prop. Si bé és el seu tercer Europeu, un altre a la banda i un al quadre 71/2, és el primer que obté al seu país i a més va afegir que “és tot un somni poder guanyar a casa del mestre Fortiana, a qui tots tenim molt present”.
El segon classificat va ser l’austríac Arnim Kahofer, que l’any passat va aconseguir l’or. Cuenca es va desfer al matí de l’holandès Raimund Swertz, que a la primera ronda va eliminar el català Esteve Mata, i a la tarda de l’actual campió Arnim Kahofer en una ajustada partida 120 a 100, en la qual els dos jugadors es van marcar de prop per no quedar-se.
En l’entrega de trofeus, el vicepresident de la Confederació Europea va destacar que Cuenca ja va marcar estil des dels seus inicis: “Amb només 12 anys va fer una exhibició a la televisió valenciana Canal 9, en l’actualitat té 45 anys”, va dir.
Per la seua part, el president del club de billar, Josep Planes i el del Casal, Joan Bergadà, van agrair el treball de l’equip humà de la instal·lació per a l’organització del campionat. Segons Planes, en els dos dies de campionat van passar per les instal·lacions del Casal més de 500 persones.
Avui, a partir de les 9.30 hores, comença el campionat d’Europa en la modalitat del quadre 47/2. En la primera jornada es jugaran sis rondes i el favorit és l’actual campió, l’holandès Raimund Swertz.
Cervera acull fins diumenge per segon any consecutiu els tres campionats d’Europa de billar en les modalitats de Banda i Quadre 47/2 i 71/2.