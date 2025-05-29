BÀSQUET
Objectiu: 4.500 abonats
L’Hiopos Lleida presenta la nova campanya congelant el preu per a les renovacions i apujant entre un 5% i un 6% les altes. Hi haurà dos dies del club amb un cost reduït per als socis
L’Hiopos Lleida no ha esperat que acabi avui la present temporada i ahir ja va presentar la nova campanya d’abonats per a la 2025-2026, en la qual el gran objectiu és arribar als 4.500 abonats, mig miler més que en l’actual. Per a això ha decidit mantenir el mateix preu als abonats que renovin el seu carnet, com ja va avançar SEGRE, mentre que les altes tindran un increment d’entre un 5 i un 6 per cent.
La campanya arranca avui per a les renovacions, el termini de les quals acabarà el 10 de juny, mentre que del 12 al 16 del mateix mes els abonats que hagin renovat podran canviar d’ubicació. A partir del 25 de juny s’obrirà la campanya a nous socis, amb els 500 abonaments nous més els que no s’hagin renovat. El carnet inclou 15 partits, ja que els altres dos seran del Dia del Club, tot i que a preus reduïts per als abonats.
Amb el lema El Barris s’ha de viure, el club espera convèncer els indecisos perquè visquin l’experiència, “perquè els que la viuen, repeteixen segur”, va apuntar ahir el president, Albert Aliaga, que també va fer autocrítica al no haver aconseguit omplir el pavelló en alguns partits. “Pensàvem que amb 4.000 abonats i la gent que vindria a provar l’experiència i compraria entrades n’hi hauria prou, però hem vist que en alguns partits hem trobat a faltar més gent”, va dir.
També va reiterar que el club “farà un pas endavant” la temporada vinent a nivell pressupostari, i que “volem fer alguna cosa més perquè el pavelló estigui més ple”. No obstant, va deixar clar que “ho farem d’una manera sostenible, amb un punt de bogeria dels que som aquí, perquè si no, no hi seríem, però amb les idees clares i els peus a terra”, va assenyalar.
Aliaga es va mostrar optimista per aconseguir els 4.500 abonats. “La temporada passada es van quedar fora més d’un centenar d’aficionats, però hem de tenir clar on volem estar i fins on volem arribar, i ho hem de fer entre tots. Cal trobar la fórmula perquè la gent vingui, i creiem que podem arribar als 4.500”, va assegurar.
L’Hiopos tanca avui la Lliga a Girona amb un partit intranscendent
Després de vuit mesos de competició, amb més de mig any bregant per una permanència que va aconseguir faltant quatre jornades per al final, l’Hiopos Lleida tanca avui (20.30 hores) la temporada amb un partit sense cap transcendència a la pista del Girona, un rival que també està salvat després de la derrota soferta diumenge pel Granada. Els dos equips arriben a la cita empatats a onze victòries i l’únic al·licient és veure qui dels dos aconseguirà la dotzena i quedarà davant.
Gerard Encuentra va reconèixer ahir que el fet de no haver-hi res important en joc suposa un problema per motivar els jugadors. “Sense un al·licient competitiu alt cal intentar acabar la temporada amb el millor sabor de boca possible, per nosaltres i pels aficionats que es puguin desplaçar, oferint una bona imatge. Està clar que són uns dies complicats, sobretot a nivell mental, perquè molts jugadors ja estan pensant a fer les maletes i tornar a casa, i sempre costen més aquest tipus de partits, però intentarem donar la nostra millor versió”, va indicar. De fet, la majoria de jugadors estrangers tornen als seus països aquest mateix divendres.