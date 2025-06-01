FUTBOL
El Balaguer triomfa a Tàrrega
Derrota a la final el cadet A del club amfitrió i l’Atlètic Segre és tercer. En la fase de consolació es va imposar el Lleida CF
El Balaguer es va proclamar campió del Torneig Ciutat de Tàrrega, en categoria cadet, que es va disputar ahir a les instal·lacions municipals Joan Capdevila de la capital de l’Urgell. L’equip de la capital de la Noguera es va imposar a la final a l’amfitrió, el cadet A l’Escola de Futbol UE Tàrrega, per 2-0. El tercer lloc va ser per a l’Atlètic Segre, que es va imposar al cadet B de l’EF Tàrrega també per 2-0.
Vuit equips dividits en dos grups van afrontar el torneig. Al Grup A hi havia el cadet A de l’EF Tàrrega, l’EF Mascançà, el Lleida CF i l’Atlètic Segre. I el Grup B el van formar els cadets B i C de l’EF Tàrrega, el CF Balaguer i l’Olímpic Artesa de Segre.
Els dos primers classificats de cada grup accedien a la fase or que dilucidava el títol i els dos últims també disputaven l’anomenada fase plata. Al Grup A va acabar primer el cadet A de l’EF Tàrrega després d’empatar a zero amb l’EF Mascançà, derrotar per 3-1 l’Atlètic Segre i per 3-0 el Lleida CF. Segon d’aquest grup va acabar l’Atlètic Segre, que va vèncer per 1-0 el Lleida i va golejar per 6-0 l’EF Mascançà, amb l’única derrota ja ressenyada davant de l’EF Tàrrega A.
Al Grup B es va imposar el Balaguer que va golejar el cadet C de l’EF Tàrrega (5-0) i l’Olímpic Artesa de Segre (4-0), empatant a zero amb el cadet B de l’EF Tàrrega. Segon va ser el cadet B de l’EF Tàrrega que va aconseguir tres empats.
En les semifinals pel títol el cadet A de l’EF Tàrrega va vèncer el cadet B per 2-0, mentre que el Balaguer va derrotar l’Atlètic Segre per 1-0.
En la fase plata, la primera semifinal va registrar la victòria del Lleida sobre el cadet C de l’EF Tàrrega per 3-0, mentre que en l’altre partit l’EF Mascançà golejava per 6-0 l’Olímpic Artesa de Segre.
Avui es disputaran unes altres dos categories que són el III Torneig Ciutat de Tàrrega sub-13 i el sub-14. I el cap de setmana del 7 i 8 de juny es disputaran les categories sub-9, sub-10, sub-11 i sub-12.