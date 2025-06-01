SEGRE

El Balaguer triomfa a Tàrrega

Derrota a la final el cadet A del club amfitrió i l’Atlètic Segre és tercer. En la fase de consolació es va imposar el Lleida CF

Una acció d’un dels partits del torneig. - LAIA PEDRÓS

Francesc Gasull

El Balaguer es va proclamar campió del Torneig Ciutat de Tàrrega, en categoria cadet, que es va disputar ahir a les instal·lacions municipals Joan Capdevila de la capital de l’Urgell. L’equip de la capital de la Noguera es va imposar a la final a l’amfitrió, el cadet A l’Escola de Futbol UE Tàrrega, per 2-0. El tercer lloc va ser per a l’Atlètic Segre, que es va imposar al cadet B de l’EF Tàrrega també per 2-0.

Vuit equips dividits en dos grups van afrontar el torneig. Al Grup A hi havia el cadet A de l’EF Tàrrega, l’EF Mascançà, el Lleida CF i l’Atlètic Segre. I el Grup B el van formar els cadets B i C de l’EF Tàrrega, el CF Balaguer i l’Olímpic Artesa de Segre.

Els dos primers classificats de cada grup accedien a la fase or que dilucidava el títol i els dos últims també disputaven l’anomenada fase plata. Al Grup A va acabar primer el cadet A de l’EF Tàrrega després d’empatar a zero amb l’EF Mascançà, derrotar per 3-1 l’Atlètic Segre i per 3-0 el Lleida CF. Segon d’aquest grup va acabar l’Atlètic Segre, que va vèncer per 1-0 el Lleida i va golejar per 6-0 l’EF Mascançà, amb l’única derrota ja ressenyada davant de l’EF Tàrrega A.

Al Grup B es va imposar el Balaguer que va golejar el cadet C de l’EF Tàrrega (5-0) i l’Olímpic Artesa de Segre (4-0), empatant a zero amb el cadet B de l’EF Tàrrega. Segon va ser el cadet B de l’EF Tàrrega que va aconseguir tres empats.

En les semifinals pel títol el cadet A de l’EF Tàrrega va vèncer el cadet B per 2-0, mentre que el Balaguer va derrotar l’Atlètic Segre per 1-0.

En la fase plata, la primera semifinal va registrar la victòria del Lleida sobre el cadet C de l’EF Tàrrega per 3-0, mentre que en l’altre partit l’EF Mascançà golejava per 6-0 l’Olímpic Artesa de Segre.

Avui es disputaran unes altres dos categories que són el III Torneig Ciutat de Tàrrega sub-13 i el sub-14. I el cap de setmana del 7 i 8 de juny es disputaran les categories sub-9, sub-10, sub-11 i sub-12.

