AUTOMOBILISME
El líder Piastri, sense rival
L’australià arrasa a Montmeló, on McLaren deixa patent la seua superioritat. Sanció a Verstappen, que acaba desè, i primers punts d’Alonso
Oscar Piastri (McLaren) va conquerir ahir el GP d’Espanya al Circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló i va consolidar el seu liderat al Mundial d’F1, mentre que l’asturià Fernando Alonso (Aston Martin) va acabar novè, en zona de punts, i Carlos Sainz (Williams) va ser catorzè.
Piastri, poleman de dissabte, no es va trobar amb excessius problemes per lligar el cinquè triomf de l’any i el vuitè podi, liderant el doblet de McLaren juntament amb Lando Norris, segon. Ara, avantatja en 10 punts el seu company d’equip. Charles Leclerc (Ferrari) va completar un podi que semblava segur per a Max Verstappen (Red Bull), que anava tercer fins que a deu voltes per al final un cotxe de seguretat va fer-lo passar pel box i canviar a pneumàtic dur. En el rellançament, Leclerc el va superar, igual que George Russell (Mercedes), amb qui va tenir un incident pel qual van sancionar el neerlandès amb 10 segons. Aquesta penalització va condemnar l’actual campió mundial, que va entrar cinquè, en la desena plaça, det que va permetre a molts pilots guanyar una posició, entre els quals Fernando Alonso, que va entrar desè i va ser finalment novè, sumant els seus 2 primers punts del curs després de firmar la seua volta ràpida personal en l’últim gir. Piastri va ser el primer a veure onejar la bandera de quadres de mans del davanter del FC Barcelona Robert Lewandowski, amb Norris i Leclerc entrant al darrere. Russell va ser quart i Verstappen va acabar cinquè, però els comissaris van anunciar immediatament una sanció de 10 segons que va permetre a molts pilots guanyar posició. Hulkenberg (Kick Sauber) va firmar una sorprenent cinquena posició, al davant de Hamilton (Ferrari), Hadjar (RB), Gasly (Alpine), Alonso i Verstappen, que va tancar la zona de punts.
L’aranès Mari Boya (Campos Racing) va tenir un cap de setmana complicat a Montmeló. Va acabar la cursa al lloc 22 després d’una dura sanció i d’haver aconseguit la setena dissabte en l’esprint race.